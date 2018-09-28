交通、水利大躍進！林佳龍向西屯區市民報告施政成果

2018年09月28日 20:07 中時 盧金足

台中市政府第4場「水與交通施政說明會」28日在西屯區公所登場，市長林佳龍率領水利局、交通局等局處首長，向市民說明3年多來的施政成果及未來願景。

林佳龍表示，「台中市區域計畫」獲中央通過，也是六都唯一縣市合併後獲區域計畫通過的縣市，市府將加速實踐「大台中123」政策，加上捷運綠線即將通車、捷運藍線獲中央核定、「三環三連」公路網等基礎建設的推動，持續提升市民生活環境。

今日說明會由水利局長周廷彰、交通局副局長馮輝昇簡報，向市民說明3年多來西屯區的交通及水利建設與規劃，也提到西屯區惠來溪與潮洋溪的前瞻計畫即將於108年1月開工，進行水環境營造及汙水截流等工程。包括立法委員張廖萬堅、市議員陳淑華、楊正中、在地里鄰長及居民都到場關心。

林佳龍說，在縣市合併後，大台中處於「囝仔轉大人」階段，需要前瞻的市政規劃，同時兼顧城鄉均衡發展，經過3年多努力，今年「台中市區域計畫」獲中央通過，讓1條山手線、2大海空港、3個副都心的「大台中123」願景逐步實現。

目前國道1號銜接台74線、國道4號豐原潭子段工程都正推行中，加上日前動土的中科與水湳經貿園區道路銜接工程，三項重大建設將打通串聯國道及台74線，分流車潮、紓解交通壅塞情形，完善大台中高快速公路網，也進一步實現「三環三連」路網的願景藍圖。

交通局長王義川表示，市府提出8案停車場計畫全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助10.22億元，最近大益、豐原育英路、潭子、雙十國中等4案工程，皆明確針對區域停車問題對症下藥，也順利通過中央審查，再獲2.23億元補助，可提供約607格汽車格。

此外，水湳轉運中心預定今年底動工，111年底完工啟用，可提供停車格2千席以上，更將設置大客車專用道直通國道1號，未來國道客運透過高架專用道進出水湳轉運中心，與平面車流分離，減輕周邊交通負荷。

交通局副局長馮輝昇說，過去監察院審計報告曾分析，台中捷運恐會拖到2022年才完工，然而，3年多前新市府團隊上任後，在不趕工、安全第一的原則下，已提早2年將於2020年讓捷運綠線全線通車。

另外，捷運藍線也已獲得中央支持，並延伸到彰化和南投，從台中市的發展帶動到整個中台灣，讓500多萬人口都可享受到便利的交通設施。

針對惠來溪與潮洋溪水環境營造，水利局長周廷彰說明，惠來溪與潮洋溪流經逢甲商圈、國家歌劇院、新光三越、大遠百商圈及朝馬國民運動中心等人口密集區。市府成功爭取中央前瞻水環境計畫核定總經費6.22億元，將截流河岸沿線兩側民生汙水、設置聯合水質淨化場及營造永續水環境景觀。

自104年起，市府在西屯區共投注20.2億元，進行雨水下水道設置、汙水建設及排水維護及清疏；104年至今共建置610公尺長的雨水下水道，預計在108年可達到雨水下水道建置率90%。

汙水建設方面，市府已對福中里、林厝里、何源里、惠來里等20里進行用戶接管，共有2.6萬戶響應。另外也建設水湳水資中心，透過水湳水資中心的薄膜生物處理系統處理汙水，將放流水質提升為再生水，讓「黑水變白金」，一滴水至少用2次，達到水資源永續利用目標。

(中時 )