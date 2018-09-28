建構大台中路網 鐵路高架化進入軌道新時代

2018年09月28日 20:45 中時 盧金足

台中市議員曾朝榮、邱素貞、楊典忠及吳敏濟28日於市議會質詢關心，台中市都會區鐵路高架化後，搭配捷運綠線的行駛，台中市正式進入捷運時代，市府的相關配套措施。對此，市府交通局長王義川表示，台中鐵路高架化就是捷運化工程，高架化工程從副市長林陵三擔任交通部長開始推動，除將鐵路從平面改為高架化，並新增栗林、頭家厝、松竹、精武以及五權5座車站，加上原有5座車站就有10座車站，且台鐵為新站通車調整班表，未來約10分鐘就有1班車，已與捷運系統5至8分鐘一班車已相距不遠。

王義川指出，鐵路高架化第二階段通車，剛好趕上花博盛會，市區民眾可搭火車前往豐原、后里賞花，將對花博交通接駁有很大幫助；此外，對住在北屯與台三線沿線的市民來說，到火車站與高鐵站將可更方便，台三線的運量也會大幅降低。

而為迎接新站完工，市府也規劃各條與火車站垂直，且車程在15分鐘以內的公車路線，將陸續完成審議，上路後將可載送民眾快速前往市中心，而各車站周邊也會設置iBike站，未來加上2020年將要完工的捷運綠線，及已通過審查的捷運藍線，不僅MR.B&B將會逐漸成形，台中也將正式進入軌道新時代。

曾朝榮與邱素貞等人肯定市府的積極作為，站體完工也有設計停車空間，相關公共運輸的銜接規劃完善，稱讚市府「能做事、有做事、也做對事」。另外，他也關心市府在登革熱疫情的相關防疫作為。

衛生局代理局長陳南松說明，截至27日止，台中市的登革熱病例數為73例，除3人正住院中，其餘70人已康復返家；而73例中，與開心農場、內新市場、內新黃昏市場等區塊相關的有45例，此區塊的疫情防堵已展現成效，已無新增個案產生。

而目前的零星個案，都是在其他熱區內出現，經過兩周後化學防治噴灑殺死成蚊，之後也無新案例出現，此為良好現象；但後續又有零星案例出現，原因在地方清除孳生源的積水容器未能徹底落實，現在市府針對發病案例，在確診後2天內執行所有防疫作為。

依據全國標準，確診個案住家50公尺，室內、戶外都要全面進行化學防治與孳生源清除，其中50至100公尺是執行戶外化學防治噴灑，而台中市將100公尺擴大至400公尺，防疫規格的高度與廣度均已提高也更到位，盼全面阻絕登革熱疫情的發生。

(中時 )