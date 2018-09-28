有錢人這樣玩！搭乘「水晶天際1號」體驗雙重跨年樂趣

2018年09月28日 20:17 中時 徐力剛

「水晶極地破冰級遊艇」發佈環球首航行程，探索各地獨特人文、自然奇景。（圖片提供／雲頂郵輪）

「水晶莫札特號」素有多瑙河皇后之稱，為現今歐洲河域最大河輪。（圖片提供／雲頂郵輪）

亞洲經濟發展迅速，雲頂郵輪看好頂級客群商機，旗下品牌「水晶」囊括海陸空領域，推出水晶河川郵輪、水晶極地破冰級遊艇及水晶航空系列，滿足不同消費需求。

水晶航空首創「空中郵輪」旅行模式，打造「水晶天際1號」環遊世界，此次推出「2019七天六夜雙重跨年迎新之旅」，貴賓搭乘飛機自香港出發，飛往東京與拉斯維加斯，巧妙利用兩地時差，單趟旅程同時享受2次跨年樂趣。水晶天際1號全機可容納88名乘客，票價每位26000美元起，約台幣79.3萬起（此價格為雙人入住，成人與孩童同價），即日開放預約。

絢爛煙火嗨翻美國跨年夜，翌日安排專屬體驗行程，包括深受旅客喜愛的沙丘越野，或從高空俯瞰大峽谷壯闊美景，別忘了欣賞美聲天后席琳狄翁演唱會，親身感受拉斯維加斯魅力。

歐洲旅遊全新方式，搭乘河輪盡情欣賞美麗風光，實為人生一大樂事。水晶河輪旗下「水晶莫札特號」為航行歐洲河域最大河輪，素有「多瑙河皇后」美稱，而「萊茵級」河輪則有水晶巴赫號、水晶馬勒號、水晶德彪西號、水晶拉威爾號等;全船房型皆為套房，內建特大雙人床與步入式衣櫃，並配置專屬管家服務，滿足顧客所有需求，特色「水晶生活‧水療中心」以提供全方位服務著稱。

「水晶極地破冰級遊艇」發佈環球首航行程，2020年8月至2021年1月，船隻將造訪遠離塵囂的迷人國度，提供12至22天航程選擇，首航包含12個獨特航程，每位票價美金12749元起，約台幣38.9萬起（雙人入住，不含港務稅及其他費用），航程前往日本、俄羅斯遠東地區、紐西蘭、澳洲與南極洲等地，探索獨特人文與自然奇景。

(中時 )