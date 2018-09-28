男醫師認偷拍女醫 影像無法還原不起訴

(示意圖/達志影像)

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前亞東醫院腫瘤科暨血液科主任醫師林育靖涉以手機偷拍女醫護更衣而挨告，儘管他坦承偷拍，卻因為影像早遭刪除且檢警二度還原不成，新北地檢署28日僅能將他處分不起訴。

檢警調查，從醫超過17年的前亞東醫院血液腫瘤科主任醫師、腫瘤病房主任林育靖，發現該院化療間更衣室並未明確區分男女使用，涉嫌將手機藏在挖洞的星巴克紙袋內，放置在化療間更衣室洗手檯上偷拍女醫護人員更衣。

去年6月9日兩名護理師在更衣室內聊天，發現被挖洞的星巴克紙袋中藏有拍攝手機，立即向院方反映，才讓這起醫師竟是偷拍色狼的醜聞曝光，估計受害人多達10餘人。

亞東醫院獲報隔天就成立調查小組，展開訪談，作成調查紀錄，也召開婦幼保護暨性騷擾防治委員會並認定性騷擾成立，並火速在7月17日召開人評會將林育靖解聘。

事發後林育靖雖向檢警承認偷拍，但他表示看過影像後都已刪除，檢警雖將手機先後交給新北市刑警大隊及新北地檢署數位採證室試圖還原，但都無法成功回復，手機內也僅有案發時二名女醫護人員聊天的錄影畫面。

此外，林育靖也積極與被害人和解，最終僅剩1名被害女子尚未撤告。

新北地檢署認為，由於手機內只剩下兩護理師聊天的影像，並未拍到私密部位，且未能復原追查到其他的偷拍畫面，加上我國妨害祕密罪並不處罰未遂犯，28日偵結將林育靖處分不起訴。

(中時 )

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