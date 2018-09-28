魔力紅228連假高雄開唱 10月6日搶票

魔力紅即將4度來台開唱。（Live Nation理想國提供）

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中時

曾三度來台開唱的流行天團魔力紅(Maroon 5)，在台灣始終人氣不減。時隔4年，即將於2019年帶著全新巡演再度回到台灣，主辦單位與國外幾經討論，最後選定高雄國家體育場(世運主場館)，也讓魔力紅成為首組在高雄國家體育場舉辦專場演唱會的西洋藝人。

4年前魔力紅在台北南港展覽館開唱，一票難求最後加場。因此這次世界巡演在尋找台灣場的場地時，主辦單位和國外團隊都傷透腦筋，希望找到可以容納所有歌迷的最佳選擇，經過多方評估，最後定案高雄國家體育場，更為了讓歌迷方便安排，而選在228連假的時間，希望讓全台歌迷都有機會可以親身體驗魔力紅無極限的舞台魅力。

為紀念首次到高雄開唱，主辦單位特別準備了精美的台灣場限定紀念紙票，凡於10月6日開賣當日購票者或之前預購者，還可在紙票上加印姓名。

購票資訊如下 :

【MAROON 5 RED PILL BLUES TOUR LIVE IN KAOHSIUNG 魔力紅2019高雄演唱會】

演出時間/地點 : 2019/3/1 (五) 7PM高雄國家體育場(世運主場館)

座位區 NT$5,800/ NT$4,800/ NT$4,300/ NT$3,800/ NT$2,800/ NT$1,800/NT$800

搖滾站區 NT$ 3,800

活動與售票詳情 : www.livenation.com.tw

公開發售 : 2018/10/6 11AM 全台拓元售票系統真的是高雄開賣

購票詳情 :

魔力紅官方Fan Club會員預購 : 10月3日(三) 11AM-10月4日(四)5PM (此為藝人官方Fan Club活動，相關細節與疑問，請與官方Fan Club聯繫)

Live Nation Taiwan會員預購 : 10月5日(五) 11AM-5PM

(凡是在2018/10/2 22:59前成為Live Nation Taiwan網站會員並成功訂閱者，即可於10/4 1PM收到會員預購密碼，每組認證密碼限購四張，同一個拓元帳號亦限購四張。每種票價皆開放限量張數。)

Mercedes-Benz車主獨享購票專區 : 10月6日(六) 11AM

(每種票價皆規劃部分票券供賓士車主專享購票，僅限Mercedes-Benz信用卡於網路購買，需輸入卡號前8碼做為身分驗證，每卡限購四張，數量有限，售完為止。)

注意事項 :

*請於每階段售票開始25小時前至拓元售票網站完成加入會員及手機號碼驗證，新舊會員皆須完成此驗證程序，方可購票。(例:第一階段Fan Club售票，需於10/2 10AM前完成驗證)

**搖滾區站席不需序號，請依工作人員指示依序入場。

***搖滾區站席為人身安全起見，七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場。

****入場須配合嚴格安檢，現場無置物櫃，詳細安檢辦法請關注活動官網。

(中時 )

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