溫昇豪事業有成 帶頭穿出義式「好野」時尚

2018年09月28日 20:02 中時 陳張眾

男星溫昇豪在近日熱播電視劇《雙城故事》中表現亮眼，私下餐飲事業更經營得有聲有色，他今受義大利時尚品牌Harmont & Blaine之邀難得忙裡偷閒，為品牌台中大遠百店開幕活動站台，趁機體驗其裝著中蘊含的義式風格。

溫昇豪透露因紅酒生意的關係，常和朋友共赴歐洲酒莊品酒，對義大利自然不陌生，義大利男人隨興瀟灑的打扮及濃眉大眼的帥氣長相，令他笑稱走在路上一不小心就會變成nobody。所以他反而會選在出國時精心打扮，拿出平日較少穿上的時尚行頭，而Harmont & Blaine衣服上的獨特細節即深獲他的喜愛，日前他還選穿品牌的拼接Polo衫赴澳門遊玩，並與當地具代表性的《威尼斯人》留影，弭補短期內未能前往義大利的遺憾。

活動中，溫昇豪換上一襲休閒正裝登場，藍色襯衫搭配磚紅色外套，散發十足地中海度假氣息。他表示從前自己喜歡在秋冬穿著黑、灰等比較沉重的色調，現在則會為了讓自己整體亮麗一點，選擇帶有大地色系或幾何圖形印花的單品。另外，他也推薦男生可以多嘗試襯衫外搭針織衫的造型，笑說：「這樣有口袋比較厚（深）的感覺，因為我的口袋很薄，所以才要這樣穿，看起來比較好野。」

馬不停蹄即將投入下個工作的他，將赴內地拍攝古裝大戲，亦對準備要飾演武功高強的反派角色，感到十分興奮。

(中時 )