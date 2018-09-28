慶祝漁民節 12位模範漁民獲表揚

慶祝漁民節，與會佳賓一起點燃火炬。（廖德修攝）

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漁業署長黃鴻燕為12位模範漁民一一披掛彩帶。（廖德修攝）
放棄新聞工作回鄉從事養殖業的陳啟宏（中）獲選「全國模範漁民」。（廖德修攝）

慶祝漁民節，漁業署今（28）日在農委會表揚12位全國模範漁民，拉開一連串活動的序幕。漁業署長黃鴻燕親自為他們一一披掛彩帶並表示，12位當選者除了各具特色，也顯現出漁民逐漸改變傳統思維，在從事漁業的同時，也履行應承擔的社會責任。

12位模範漁民包括：

1.遠洋漁業─蘇澳區漁會林新德

2.沿近海漁業─東港區漁會陳瑞龍、彰化區漁會李聖全、新港區漁會林威志、基隆區漁會江長泉、琉球區洪文教

3.養殖漁業─頭城區漁會謝忠明、彌陀區漁會吳三賢、中華民國養殖漁業發展協會陳啟宏

4.漁業資源保育─金山區漁會簡文隆

5.漁家婦女─南市區漁會吳雅雯、澎湖區漁會楊麗珠

今年的慶祝活動將於10月6日、7日在宜蘭縣南方澳隆重登場，南方澳為三大沿近海漁港之一，亦是鯖魚的故鄉，漁業發展興盛，配合建港95週年，在南方澳舉辦深具意義。

活動是由中華民國全國漁會主辦，蘇澳區漁會承辦，包括表揚12名全國模範漁民、20名全國優秀漁民及其他對漁業卓有貢獻人士的頒獎典禮。另外舉辦漁業推廣靜態展及海洋廢棄物裝置藝術競賽，漁產品義賣所得捐贈弱勢團體，傳達環保、公益、傳承理念，以及建立社會大眾愛護海洋及落實漁業資源保育意識。

為了配合南方澳建港95週年，活動第2天（10月7日）上午將舉辦媽祖出海遶境祈福儀式，屆時在地三座廟宇主祀神明媽祖及太子爺將登上海巡署宜蘭艦，主辦單位並邀請模範漁民、優秀漁民與眷屬登艦參與祈福活動，再由當地36艘漁船伴隨出港，航行至龜山島海域，象徵藉由神力靖海消災，護佑漁民出海作業平安。

(中時 )

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