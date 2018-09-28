泰皇盃世界藤球賽落幕 中華男隊四人賽摘金

2018年09月28日 20:01 中時電子報 黃及人

中華男、女子代表隊28日結束在第33屆泰皇盃世界藤球錦標賽個人賽賽程，第2度舉辦的四人賽，中華男隊在D1級冠軍戰以21比14、21比16擊敗澳洲奪金，加上男子D1級二人賽獲銀，目前我國在本屆世錦賽進帳1金1銀成績。

接下來還有團體賽，這次我國僅派男隊參賽，去年我代表隊獲男子D1級三人團體賽冠軍，今年升級挑戰Premier頂級賽，與柬埔寨、韓國同在預賽C組，A組泰國、菲律賓，B組印尼、日本、越南，D組馬來西亞、寮國、中國。

泰皇盃個人賽表現搶眼的中華男隊在D1級四人賽與法國同在D組，預賽2勝法國，以分組第1晉級四強賽，28日先以21比16、21比14取勝尼泊爾，再於冠軍戰以直落二力退澳洲，贏得四人賽史上首金，明年升級Premier頂級賽。

比較可惜的是，中華男隊在D1級三人賽預賽C組，分別以21比3、21比5勝巴基斯坦，21比6、21比16勝瑞士，9比21、21比17、17比21不敵巴西，取得2勝1負、分組第二，但八強戰力拚不敵D組第1澳洲。

戰力較不整齊的中華女隊，僅在頂級二人賽表現較佳，於預賽B組取得2勝1負、分組第2晉級，8強戰碰上A組第1越南，13比21、4比21吞敗，無奈8強止步。至於頂級三、四人賽，於預賽都僅拿1勝，分組第三無緣8強。

(中時電子報)