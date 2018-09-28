修杰楷沒談咘咘 為燒腦劇傷神

2018年09月28日 20:13 中時 洪秀瑛

鍾瑶（左起）、黃尚禾、姚以緹、修杰楷。（粘耿豪攝）

兩組搭檔。（粘耿豪攝）

衛視電影台電視劇《浮士德遊戲2》28日首次公開劇中駭客的秘密移動城堡，黃尚禾扮浮誇奢華的駭客，除了開敞篷車追捕犯人，嘴裡還不停嚼口香糖，很有痞味，黃尚禾自嘲「就是就是回到口腔期的駭客」，他1天要1包口香糖的量，有時忘記吃還要演出「空嚼」感，他怕拍完戲臉會變形，咀嚼肌變大。

故事以科幻懸疑為背景，劇本燒腦，修杰楷今天沒談到女兒咘咘，倒是分享曾拉著同劇的鍾瑶、黃尚禾、姚以緹和導演詹大為連開12小時的劇本會，大家討論到快彌留，修杰楷笑稱一定要掛名編劇，也誇鍾瑤邏輯能力強，常一語道破很多事。

修杰楷表示，身為燒腦劇演員，一定要讓觀眾對劇情欲罷不能，想要破解又不能早早揭開影集的結局，所以開拍前已經多次讀本，但實際開拍後，對於角色的對話，大家仍常天外飛來許多建議，可見演員們對劇本的熱愛和「偵探」、「破題」的熱情。開拍至今50天，每天都集體創作。

如果當導演，會想拍哪類型的戲？修杰楷說偏好寫實內容，像《浮士德遊戲2》就是他喜歡的類型。他說，因為拍戲忙，加上照顧女兒，在家看影片，看著看著就睡著，1部電影大概要花3天才看完，很夯的古裝劇《如懿傳》也才看1集而已。

鍾瑶表示，目前覺得最困難的是因為演的一位記者，每場戲的台詞很多又比較複雜，加上又有許多專有名詞，而且還有許多是在綠key前面演出，要靠想像才能完成表演。

如果可以跟劇中人物一樣向「CODE」APP許願，他希望這部戲可以全部入圍明年金鐘獎。黃尚禾許願希望可以接到很多好戲，最好浮士德3、4、5同時開拍，還透露自己渴望戀愛戲，因為自己從沒好好談過戀愛，一旁的姚以緹趕緊接話說要許很多資金，這樣兩人就可以合作一起拍戲。鍾瑶則是很理智的笑說因為許願就要還願，所以不想許願，天下沒有白吃的午餐。

(中時 )