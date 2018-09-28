劉喬安撇K他命風波 燒70萬找李進良修修臉

劉喬安今求助李進良修修臉。（圖／中時資料照片）

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中時電子報

「太陽花女王」劉喬安上月因持有K他命遭警方逮捕，隨後她接受專訪透露是3年前在夜店當DJ，透過客人介紹才開始碰毒，但半年前發現身體出狀況，甚至鼻中膈穿孔才讓她決心戒毒。今(28日)媒體報導，劉喬安找上小禎老公李進良幫忙喬鼻子，以治療鼻中膈穿孔，也順道修修臉、手臂抽脂，總費用約70萬。

劉喬安近年來風波不斷，上月凌晨又因臨檢，遭警方當場查獲持有一小包K他命，外傳她做筆錄的2小時內，就跑了廁所5次，令人擔心她的健康狀況，日前她受訪，更坦言半年前發現胃出狀況，還出現鼻中膈穿孔，負面報導引來父親暴怒，對她放話：「我的告別式，妳可以不用出席」。

據《蘋果日報》報導，劉喬安今求助李進良醫治鼻中膈穿孔，將取出部分肋骨填補到鼻子，以改善半邊鼻子無法呼吸狀況，也會順道修補劉喬安臉頰、下巴等部位，讓她臉型變飽滿，增進信心，雙方認識多年，李進良坦言會讓劉喬安分期慢慢付，帳單約70萬元台幣。

劉喬安上月傳出遭警查獲持1小包K他命殘渣，她因神色慌張不小心將粉末灑到椅墊上。對此，劉喬安在臉書發文澄清自己以前確實有用藥麻痺自己，但早已戒癮半年多，她是不小心拿到很久沒用的包包才發現沒把藥收好，「坐計程車回家時遇到臨檢，才想到糗了」，但她已到萬芳醫院自行就醫戒癮治療，強調：「現在效果還不錯」。

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(中時電子報)

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