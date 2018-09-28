六福旅遊集團秋季線上旅展 住宿最高享29折

六福居「都會小豪宅美饌DIY住房專案」4

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999元，約33折優惠。圖：六福提供

六福旅遊集團在「2018美食展」線上銷售創下佳績，即日起趁勝追擊推出「秋季線上旅展」除了頗受好評的餐券更增加住宿券選項，包含六福皇宮、六福客棧、六福居和親子度假首選的關西六福莊生態度假旅館都有推出優惠住房包套，最高可享29折優惠！

餐券則以六福皇宮和六福客棧為大宗，包含六福皇宮現金抵用券、雙人套餐五廳通用券以及祇園假日自助餐券，六福客棧推出福園平日單人自助餐券以及金鳳廳龍鮑烤鴨宴雙人套餐券，優惠最高59折。

為答謝20年來國人對台北威斯汀六福皇宮的支持，六福旅遊集團另推出「相聚皇宮 重溫美好 好禮回饋」活動，即日起至2018年12月30日，曾入住台北威斯汀六福皇宮的國人旅客，有機會抽中頂級奢華的總統套房乙晚。

不只住宿，即日起至六福皇宮各餐廳單筆消費達2千元可參加周周抽，獎品為當令季節食材設計的『主廚好禮』乙份，單月消費累積滿2萬元可參加月月抽，獎品是台北威斯汀六福皇宮價值18萬元的總統套房一晚。

另推出「難忘回憶雙人套餐-五廳通用券」，包含兩張餐券以及一張絲路宴互動式餐廳平日下午茶贈券，原價6,449元，現在只要3,776元，相當59折優惠，也可於午、晚餐時段選擇頤園北京料理、留園上海料理、祇園日本料理、丹耶澧義大利餐廳以及Elite Cafe推出的經典回憶雙人套餐乙套，不限平、假日及國定假日皆可使用。

六福客棧推出自助餐券和套餐券，購買「福園國際百匯平日單人自助餐券」，可以499元的優惠價於平日品嚐自助午餐或晚餐乙客，假日須加價100元，餐券可單張購買也可一次購買10張，購買10張再加贈一張，優惠期限到2019年12月31日。

關西六福莊生態度假旅館推出的「肯亞客房雙重優惠兩天一夜住房專案」，原剛果藍天客房免費升等為肯亞藍天客房及第三人入住免費，享早餐、風味晚餐三客、六福村主題樂園兩日無限制進出門票三張

(工商 )

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