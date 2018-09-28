中和縱火案奪9命李國輝判死刑 今再判賠罹難警父母526萬

李國輝曾告訴法官，「我不怕死，怎麼判都可以」。(中央社)

友善列印
中時
許哲瑗

50歲男子李國輝自稱遭到幻聽騷擾，去年11月22日晚間在新北市中和區興南路租屋處縱火，造成8名房客以及李的胡姓友人共計9人慘死，其中一名罹難警員王志偉的家屬向李男提出民事求償，新北地院今（28日）判李男須賠償共526萬餘元。

判決指出，李國輝因收入不穩在2016年3月和女友分手，又請緬甸籍友人Myu Zaw刪除他在前女友臉書的不雅留言，但李國輝認為友人沒幫忙還害他受到幻聽騷擾，先後在前女友乾妹、中和某里長住家附近縱火，並均遭法辦。

李國輝為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入友人胡進福於中和興南路租屋處，但他又以聽到聲音為由，在二度警告租處的蘇姓男子後，於去年11月22日取出以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括友人胡進福在內共9名房客慘死火窟。

新北地院今年6月將李男判死刑並褫奪公權終身。民事部分，其中一名罹難者王志偉因故慘死，留下年邁的王父、王母，兩人於新北地院向李男提出民事求償。

70歲王父向李男求償殯葬費38萬850元、扶養費78萬5230元，此外，王志偉生前為吳興街派出所的員警，年輕有為，卻因故英才早逝，造成白髮人送黑髮人的憾事，王父也求償精神撫慰金200萬元，共316萬6080元。

63歲的王母痛失愛子，向李男求償扶養費109萬7027元、精神撫慰金200萬元，共計309萬7027元。

法官認為，李男不願出庭，也未提出書狀聲明，但他事故發生後即羈押迄今，目前無工作收入，考量其經濟狀況，認為精神撫慰金各200萬元實屬過高，減輕至各150萬元，今（28日）判李男須賠償王志偉父親266萬6080元、王母259萬7027元，共計526萬餘元。

(中時 )

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