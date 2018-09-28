涉賣官案遭判刑 中市和平區長喊冤籲選票還清白

2018年09月28日 20:40 中時 陳淑芬

涉「賣官案」的中市和平區長林建堂今年爭取連任，4年前他在區長選舉前，為籌措競選經費，收受地方人士王秋助20萬元，並立下承諾書，未來區公所機要秘書人選由王推薦。台中地院28日依準收受賄賂罪判林1年、褫奪公權3年。「我怎麼會是賣官？」林建堂對此喊冤表示，當年時他未擔任公職、20萬元是政治獻金，他並呼籲鄉親要以選票還他清白。

直轄市山地原住民區長於2014年由官派改為民選，林建堂表態參選，但疑缺乏資金而向地方人士王秋助指稱，若願資助他新台幣20萬元，將來機要秘書人選由他推薦。王向胞姊借20萬元，交付林建堂，並要求寫下承諾書，林建堂立收據，並簽立「具承諾書人林建堂經地方人士敦促參選區長，當選後謀求為地方服務之宗旨，本人承諾本屆區公所秘書一職，將委由王秋助君，推薦有資格人士擔任」等內容。

林當選後，任用王秋助的兒子王正顯擔任機要秘書，而王在2年後離職，投入農會總幹事選舉失利。事後，林建堂遭舉發「賣官」，林否認犯行，辯稱20萬元是借貸關係；王秋助則指稱，林允諾當選和平區長後，以機要秘書由他推薦作為對價，檢方將林依準收受賄賂罪起訴。

台中地院28日依準受賄罪判處林建堂徒刑1年、褫奪公權3年，不法所得20萬沒入。對此，林建堂回應表示，民國103年區長選前，他沒有擔任任何公職，王秋助拿的是20萬元政治獻金，拜託他投入選舉，怎麼會是賣官呢？讓他覺得很莫名其妙。

「我何德何能啊？」林建堂喊冤表示，許多大企業掏空數億元，區區幾百萬交保，他當時涉案金額僅20萬元，但竟要繳納200萬元高額保釋金，根本不符合比例原則，他並呼籲和平區鄉親全力支持，將在11月24日要以選票還他清白。

(中時 )