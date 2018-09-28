有健康胃腸才有健康身體 台灣率全球之先舉辦保胃活動

2018年09月28日 20:28 中時電子報 戴安瑋

10月2日是「世界保胃日」，台灣將率全球之先，首度舉辦活動，邀請學者專家主講保胃的重要性。台灣消化系醫學會理事長吳明賢表示，胃部相關疾病，包括胃癌、消化性潰瘍、慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染、胃酸逆流等疾病，一直都是困擾國人的常見疾病，其中胃癌，八成左右患者並沒有典型症狀，都在癌症末期才被診斷出來，他強調，要有健康的胃腸才有健康的身體。

吳明賢表示，台灣醫治胃部疾病有顯著成果，台灣微菌聯盟理事長吳俊穎於2017年5月在美國消化系醫學會專家會議中，提出將幽門螺旋桿菌全世界第一次發表的日期10月2日，定為「世界保胃日(World Stomach Day)」，馬上獲得與會專家的廣泛支持，台灣因此獲得舉辦全世界第一次「世界保胃日」慶祝活動的殊榮。

他說，9月30日的活動，為全球首度舉辦，將由他本人、台灣微菌聯盟理事長吳俊穎、台大醫院胃腸科教授李宜家等人，主講「病從口入，健康從胃開始」、「世界保胃日，你我都是保胃超人」、「幽門螺蜁桿菌根除者」。

吳明賢表示，遠自古希臘時代，醫學始祖希波克拉提斯就曾說過：「所有疾病始於腸道」，所謂病從口入，就是強調有健康的胃腸，才有健康的身體。根除幽門螺蜁桿菌，不僅可以有效減少胃癌，更可減少消化性潰瘍發生及復發。

吳俊穎說，他希望透過每年在全世界各地，舉辦的「世界保胃日」活動，推廣民眾胃部疾病的健康知識、促進政府對於胃部疾病研究的支持、加強產業界發展更多治療胃部疾病的藥物。

台大醫院胃腸科李宜家教授表示，台灣本土長期追蹤，證實幽門螺旋桿菌的根除，可以有效減少胃癌發生率，為胃癌有效防治策略先驅者。台灣在發展新的幽門螺旋桿菌根除療法部分，也有許多非常傑出的成果，包括刺絡針、胃腸學等，也發表到國際頂尖期刊。他將於當天與大家分享此成果。

(中時電子報)