日16架戰機首次與美B-52H東海演訓 拒答核武質疑

2018年09月28日 20:38 中時電子報 盧伯華

日本航空自衛隊此次共出動3個基地共12架F-15戰機與B-52H進行聯合演訓。（圖／@AircraftSpots)

據日本防衛省航空幕僚監部28日表示，可搭載核武器的美軍B-52戰略轟炸機與日本航空自衛隊16多架戰機，27日在東海至日本海一帶進行了聯合演訓。由於演訓地點臨近有爭議的釣魚島，演訓的B-52轟炸是否搭載核武引發媒體質疑，但日本航空自衛隊拒絕對此發表評論。

《觀察者網》引述日媒報導，這是日本自衛隊首次與美軍B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機在釣魚島所在的東海進行聯合演訓，規模之大與動用戰機之多亦屬僅見。美軍B-52H戰略轟炸機自關島安德森空軍基地出發後一路北上，在沖繩附近的東海上空與日本航空自衛隊那霸基地4架F-15鷹式戰機進行編隊飛行訓練，之後在九州島外海與空自築城基地的4架三菱F-2戰機飛往日本海進行訓練。接著持續北上過程中，與小松基地4架F-15戰機、千歲基地4架F-15戰機先後進行編隊訓練。

SEP 26: USAF B-52H 61-0013 LEGIT01 departed Andersen AFB, Guam at 1805z and conducted a mission in the East China Sea and Sea of Japan with JASDF F2's & F15's



USAF KC-135R 60-0316 ZELDA21 provided initial tanker support from Andersen pic.twitter.com/Tm5VFdk1Kn — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 2018年9月28日

報導說，這次聯合演訓過程總共動用了12架F-15戰機及4架日本三菱公司製造的F-2戰機，等於是以接力護航的方式全程護衛B-52H戰略轟炸機遺航東海，B-52H最後返回關島基地。

報導指出，日本航空自衛隊出動多架戰機與B-52H戰略轟炸機進行如此大規模的演訓，十分罕見，去年8月與今年7月也曾與B-52H戰略轟炸機在日本海的上空進行共同演習，東海是第一次。

報導表示，日本政府對核武有非核三原則：不持有、不生產、不引進，但由於B-52H是可以搭載核武的戰略轟炸機，日本媒體因此質疑B-52H轟炸機上是否搭載核武才動用如此規模的護航行動，日本航空自衛隊則以「不便說明」簡單回應。

日本航空自衛隊的F-15、F-2與美國B-52H轟炸機演訓，B-52被懷疑是否有搭載核武器。（圖／@AircraftSpots）

日本航空自衛隊的F-15接力護送B-52H完成東海巡航。（圖／@AircraftSpots)

美軍太平洋空軍在週四也發表聲明稱，美軍B-52H轟炸機飛躍東海的行動是為了支持「印度-太平洋司令部」的持續性轟炸機存在（CBP）行動。

美國《商業內幕》網站報導稱，美國空軍的轟炸機過去一段時間在東海和南海的活動顯得格外活躍。本週三美國空軍的B-52H戰略轟炸機巡航東海展示武力，並與日本空中自衛隊的F-15戰機和F-2戰機進行聯合訓練。而上週日和本週二，美軍亦曾出動B-52H戰略轟炸機巡航南海，等於是美軍在4天之內3次以轟炸機巡航敏感海域炫耀實力。

美國國防部長馬蒂斯在答覆媒體時表示，如果這些行動發生在20年前，根本沒有什麼特殊的意義。但中國國防部發言人則強硬表示，反對美軍機的挑釁行為，將會繼續採取必要措施予以有力處置。

(中時電子報)