白冰冰參加《佼心食堂》 與黃子佼暢談與費玉清的往事

白冰冰（左）與黃子佼聊起自己與剛宣布引退的費玉清的過往趣事。（Yahoo奇摩提供）

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旺報
廖慧娟
白冰冰（右）助子弟兵「台一線」發片，親帶東諺與阿文跑通告。（Yahoo奇摩提供）

演藝圈大姊大白冰冰砸重金，為子弟兵東諺、阿文組成的「台一線」圓夢發片，還親率他們跑通告。昨天（27日）受邀到黃子佼主持的Yahoo TV《佼心食堂》暢談打拼發片的辛酸時，白冰冰意外聊起自己與剛宣布引退的「小哥」費玉清的一些過往趣事。

中視《冰冰Show》主持人白冰冰表示，費玉清與她是多年好友，當年白冰冰痛失愛女之後，小哥嘴上沒說什麼，卻連續2個月天天講黃色笑話給她聽，幫助她走出喪女之痛。

白冰冰回憶說，有天小哥提議要帶她認識新朋友，她以為要去哪吃飯、喝茶，沒想到小哥居然在大半夜帶她一路來到一處位於深山裡的豬圈，原來小哥把豬群們當做知心好友，有什麼不順就和牠們傾訴舒壓，也把這個方法告訴白冰冰，讓她也能寬寬心。

受到大家關懷的白冰冰，也把這些對她溫暖傳遞出去，極力栽培「台一線」就是最佳的例子之一。雖然成員東諺與阿文都超過40歲，是演藝圈少見的熟男組合，但白冰冰笑稱他們「老男孩心不死」，表示2人實力好，只差一個成名的機會，所以她想讓2人有機會圓夢。

原來，東諺曾是昔年「小虎隊」的接班預備成員、五燈獎冠軍，和施易男同期出道，卻一直在星海浮沉。阿文舞蹈底子強，當過張惠妹、周杰倫、鳳飛飛等大咖的伴舞，有星夢卻無法發揮。

在白冰冰的幫助下，他們終於推出電音單曲〈我的歐兜賣〉，在電台和客運上強力放送。白冰冰最近也推出新專輯《甘甜女人心》，當中一首〈來去花蓮〉的廣場舞，就是由「台一線」親自編舞，一起回饋花蓮鄉親。

(旺報 )

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