員警深夜急尋獲潘小姐愛女　大陸人士跨海贈錦旗

2018年09月28日 20:55 中時 謝佳潾

墾丁所警員劉偉民於日前擔服值班勤務，接獲彰化民眾來電請求幫忙，該池小姐稱其潘姓大陸朋友的兩個女兒來台灣自由行，但一直失聯無法聯繫上，請求警方幫忙，但不知道入住何處與何民宿，警方利用池姓報案人提供的僅有一張照片與刷卡紀錄新台幣3598元過濾清查恆春半島百餘家的民宿尋獲上述兩位陳姓小姐。

池小姐稱，她潘姓大陸友人因為她的兩個女兒今年才剛滿18歲獨自前來台灣自由行，但從早上9時通過電話後就無法聯繫上，且台灣南部地區西南氣流來襲，各地區雨勢相當猛烈且部分地區還有土石流與淹水的情況，如此天災新聞訊息的轟炸，該潘姓大陸友人卻與愛女失聯，隔著台灣海峽卻無法馬上來尋找，急得快要瘋掉了，拜託台灣警方幫忙找尋。

墾丁所警員劉偉民、何書嫻接獲電話感受到為人父母的著急，雖是凌晨兩點鐘，但刻不容緩一家一家找尋，但因為池姓報案人只提供失聯陸客一筆刷卡紀錄3598元與一張入住的照片，其他訊息完全不知道，而恆春半島上有近千家的民宿分散在各處，而非僅是墾丁所的轄區，根本是從天崖找到海角，大海撈針的找尋。

但警員劉偉民還是鍥而不捨的先從網路民宿清查3598元價位可能入住的旅店，並一間一間的打電話詢問並協同車城所警員到車城地區的民宿訪查，但都沒有結果，最後從報案人所提供的一張照片上找到民宿背景的蛛絲馬跡探尋，終於找到該民宿並確認就是失聯兩位的陳姓女子。

池小姐說，潘小姐曾因女兒的失聯情況，而導致情緒失控還大聲嚷嚷快要瘋了，所以她對對女兒的平安無恙激動不已，非常感謝劉員、何員與車城所同仁的的細膩與耐心，因此，特別製作感謝旗幟，從大陸溫州寄運到墾丁所與車城所。

(中時 )