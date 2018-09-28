四分衛虎神訪非洲 自虧膚色變4B

2018年09月28日 20:52 中時 蔡琛儀

四分衛今晚開唱。(盧禕祺攝)

張和平送上大馬特產。(盧禕祺攝)

四分衛28日舉辦《練習對抗的過程》新專輯演唱會，日前團長兼吉他手虎神到非洲馬達加斯加工作，他昨也分享造訪非洲的心情，打趣說自己本來膚色是「2H」，回來曬成「4B」，還在非洲遇到小孩穿著橫條紋的衣服，爬在樹上假裝是猴子，也被滿天星空和銀河的畫面所感動。

他們今以新歌〈Go John〉、〈一鏡到底〉為演唱會揭開序幕，主唱阿山說，除了演出新歌，還準備一些過去鮮少公開獻唱的歌曲，但團員們都很忙碌，直到演唱會前一天才全員到齊彩排，因此練起來有些辛苦，過程頗呼應演唱會名稱「對抗」。有別於六月份的25周年演唱會，當時四分衛帶著過去的懷念與回憶開唱，但這場演唱會則是以迎向未來為最大的期許。

主唱阿山並宣布四分衛的25周年計畫沒有停歇，接下來將會在12月首次啟動亞洲專場巡演，從廈門開始、一路到深圳、廣州、南京、長沙，日本大阪、東京，韓國首爾，新加坡、馬來西亞吉隆坡、檳城，泰國曼谷等12座城市舉辦，再回到台北。

由於接下來要去馬來西亞，今開場嘉賓請到同門的大馬創作人張和平，他帶了特產肉骨茶、白咖哩麵及白咖啡當禮物，歡迎他們到馬來西亞演出。

(中時 )