四分衛虎神訪非洲 自虧膚色變4B

四分衛今晚開唱。(盧禕祺攝)

友善列印
中時
四分衛今晚開唱。(盧禕祺攝)
張和平送上大馬特產。(盧禕祺攝)

四分衛28日舉辦《練習對抗的過程》新專輯演唱會，日前團長兼吉他手虎神到非洲馬達加斯加工作，他昨也分享造訪非洲的心情，打趣說自己本來膚色是「2H」，回來曬成「4B」，還在非洲遇到小孩穿著橫條紋的衣服，爬在樹上假裝是猴子，也被滿天星空和銀河的畫面所感動。

他們今以新歌〈Go John〉、〈一鏡到底〉為演唱會揭開序幕，主唱阿山說，除了演出新歌，還準備一些過去鮮少公開獻唱的歌曲，但團員們都很忙碌，直到演唱會前一天才全員到齊彩排，因此練起來有些辛苦，過程頗呼應演唱會名稱「對抗」。有別於六月份的25周年演唱會，當時四分衛帶著過去的懷念與回憶開唱，但這場演唱會則是以迎向未來為最大的期許。

主唱阿山並宣布四分衛的25周年計畫沒有停歇，接下來將會在12月首次啟動亞洲專場巡演，從廈門開始、一路到深圳、廣州、南京、長沙，日本大阪、東京，韓國首爾，新加坡、馬來西亞吉隆坡、檳城，泰國曼谷等12座城市舉辦，再回到台北。

由於接下來要去馬來西亞，今開場嘉賓請到同門的大馬創作人張和平，他帶了特產肉骨茶、白咖哩麵及白咖啡當禮物，歡迎他們到馬來西亞演出。

(中時 )

柯博文現身！ 《大黃蜂》最新預… 陳怡蓉《雙城》談親情 爆母親曾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。