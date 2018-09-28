南崁親水步道完工飄惡臭 里民批做半套

南崁溪水汴頭親水河岸及有恆路自行車步道工程完工啟用，除了鐵馬族和行人不用再與車爭道，河面更可泛舟。（蔡依珍攝）

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南崁溪水汴頭親水河岸及有恆路自行車步道工程完工啟用，但一旁染整廠不斷飄散惡臭，居民紛紛掩鼻快速通過，感嘆親水空間只完成半套。（蔡依珍攝）
南崁溪水汴頭親水河岸及有恆路自行車步道工程完工啟用，但一旁染整廠不斷飄散惡臭，居民紛紛掩鼻快速通過，感嘆親水空間只完成半套。（蔡依珍攝）

南崁溪水汴頭親水河岸及有恆路自行車步道工程28日完工啟用，除了鐵馬族和行人不用再與車爭道，河面更可泛舟，但一旁染整廠不斷飄散惡臭，讓啟用典禮蒙灰，里民紛紛掩鼻、甚至向市長鄭文燦「攔轎申冤」，感嘆親水空間只完成半套。

環保局表示，新隆染整領有環保局核發固定汙染源「印染整理程序(M01)」操作許可證，近4年來共派員稽查102次，其中違反空汙法告發4次，總裁罰金額50萬元，最近一次是5月15日，今獲報也到場稽查，也查視空氣汙染防制設備，操作條件都依許可證內容操作，參數也都符合規定，無異常情形，針對民眾陳情該廠長期排放不明異味，已責成業者加強自主管理及設備維護。

桃園市長鄭文燦今下午前往桃園區水汴頭大橋，為斥資1.1億元、耗時1年半的「南崁溪水汴頭親水河岸及有恆路自行車步道工程」剪綵，新建長約1.1公里的橋下立體交叉自行車穿越道，整合周圍自行車道斷點，串聯南崁溪自行車道路網，也新建長約400公尺的擋土牆護岸，河面寬也從30公尺變50公尺，增加通洪斷面，保障左右兩岸約6000人口安全，重現期距50年保護標準。

新工程也增設815公尺的晴天汙水截流溝，降低生活汙水汙染率，並於水汴頭大橋至經國橋間新建倒伏式攔河堰，營造1.5公頃、深約200公分的水域空間，適合發展小型水上活動，與水汴頭大橋燈光互相輝映，塑造桃園新地標，將成為市民朋友健走、騎單車或泛舟等活動的好去處。

但30分鐘的典禮，空氣中不時飄散怪味，甚至有議員待久覺得喉嚨不舒服，汴洲里長楊鑫坤說，新隆染整廠創立近半世紀，24小時運轉，帶著發酸和塑料異味的臭氣常飄散在空中，居民苦不堪言，屢屢向環保局反映都沒下文，附近運動、休閒者眾，大家都擔心對健康會產生影響，希望能改善，讓親水河岸更親民美麗。

鄭文燦坦言住宅區夾雜工廠會對民眾造成影響，將全面檢討都市計畫，配合桃園煉油廠、長榮貨櫃站進行周邊重整，打造更適宜居住的友善空間。

(中時 )

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