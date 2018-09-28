丁守中：里長第一線為民服務 連薪水也沒有？

2018年09月28日 21:07 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

國民黨台北市長參選人丁守中承諾將來將為里長配備電動機車、手機和電腦，也主張讓里長出國考察，引發外界關注。不過丁守中強調，提升里長科技化、行動化的設備是必然趨勢，且補助的所有設備都編號列冊，依法折舊、列入公產交接，完全不會進任何人口袋。他也強調，里長做為最基層的民選公職人員，有如土地公、土地婆在第一線為民服務，卻完全沒有薪水，讓人難以置信。

丁守中今天答覆媒體提問時做了以上表示。針對時代力量以「大撒幣」批評相關政見，丁守中則回擊，很多人誤把四萬五千元的行政事務費誤當成里長的薪水，事實上，里長是民選公職，卻只有義務沒有權利，什麼都沒有，甚至沒有薪水，若將以上政見當成撒錢、買票，未免太低估里長和市民智慧。

他強調，包括電腦、手機都是能跟市府網絡連結，加強市府跟市民、里長溝通服務的管道，電動機車則方便里長輕易巡視基層建設。相較之下，時代力量斷章取義、簡化抺黑，淪為柯文哲側翼打手，不要說選議員了，連選里長的資格都沒有，難怪人家說會全軍覆沒。

丁守中指出，所有民選公職，包含市長、立委、議員，都有必要配備和薪水，只有里長沒有，這樣對基層里長不公平，應該按照民選公職法律管理，而且無論機車、手機或電腦，都屬於公物，全是公務工作需要，要造冊列管，依法折舊交接。

(中時電子報)