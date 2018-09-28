土城區原住民族歲時祭儀活動 週末登場邀民狂歡

土城區原住民族歲時祭儀活動將於本週末登場，邀請民眾共襄盛舉。（區公所提供）

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中時
許哲瑗
土城區原住民族歲時祭儀活動將於本週末登場，邀請民眾共襄盛舉。（區公所提供）

土城區原住民族歲時祭儀活動即將登場！區公所將於本週六（29日）上午10時，於原住民族生態公園舉辦原住民族祖靈屋報祖靈、祭祖儀式，晚上7時在海山捷運廣場2號出口，舉辦「原住民族節慶歌舞文化活動」，安排各族群傳統舞蹈、歌謠傳唱演出，30日上午10時半在土城國中辦理土城區原住民族歲時祭儀聯合豐年祭活動，要請民眾共襄盛舉，參與年度盛事，一同體驗原住民族傳統文化。

土城區公所表示，每年的原住民族歲時祭儀是原住民族的重要節日，而土城於2014年6月在原住民族生態公園內設置祖靈屋，提供傳統祭祖及豐年祭時祭祀所需外，同時成為都市族人懷念祖先及連結族群情感的地方，透過祖靈屋，也讓居住在都會區的族人後代對於傳統文化更加瞭解，持續將族群文化在都會地區傳承下去。

週六上午，土城區原住民族總頭目與頂埔區、永寧區、埤林區、清水區四區的頭目，將與土城區長楊志宏共同向祖靈進行祭獻儀式，向祖靈報告豐年祭即將到來，祝禱祈福活動順利。

晚上7時，區公所也於海山捷運廣場2號出口，邀請土城四區原住民族的朋友們帶來各具特色風情的精彩舞蹈歌唱表演，有土城區原住民族發展協進會表演迎賓舞、旅北砂荖部落文化藝術團表演青少年原住民現代舞蹈，還有街頭藝人大稻埕樂舞團表演搖擺那魯灣等節目，內容多樣豐富，充分表現原住民族吟唱、舞動藝術之美，同時也展現他們充滿熱情活力的一面，在熱鬧歡熱的氣氛下共慶豐年祭。

土城區長楊志宏表示，土城區原住民族有阿美、泰雅、鄒族等族群共4,162人，是新北市原住民居住人口的第5大區，也希望透過連續2日的豐富活動，促進不同族群文化的認識與瞭解，聯繫都會區的原住民族感情，重溫原鄉情懷。

(中時 )

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