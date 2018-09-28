陳怡蓉《雙城》談親情 爆母親曾遺憾沒生兒

陳怡蓉。（青睞影視提供）

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龍劭華（左）、陳怡蓉飾演父女。（青睞影視提供）
曾珮瑜。（青睞影視提供）

陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演的《雙城故事》，本週播出劇情親情戲讓人揪心鼻酸，萬芳特別演出陳怡蓉劇中的生母，角色貫穿全劇，其中一幕她在醫院的獨白，道盡對前夫與女兒的愛，萬芳張力十足的演技，逼哭現場所有工作人員，連龍劭華也忍不住滿臉漲紅的涕泗縱橫。龍劭華回憶，從沒拍過這麼崩潰的戲，「我簡直快崩潰，這種要哭不哭要憋在心裡面是最難過的，這顆鏡頭導演就看著我的眼淚和鼻涕一直流」。

《雙城故事》除描述陳怡蓉與曾珮瑜兩個女孩，一段跨海的人生體驗課外，更描述了兩人所處的家庭歷經苦難後方之珍惜的提醒。陳怡蓉在戲裡是獨生女，戲外則是家中長女，談及與母親的相處，坦言媽媽比較傳統，曾因沒有生兒子感到耿耿於懷，直到媽媽在她大二那一年生了一場大病才對此事改觀，「當時我跟妹妹兩人每日輪班照料陪著媽媽，讓媽媽大為感動，對著她們姊妹倆說這輩子沒生兒子不會遺憾了。」

曾珮瑜在劇中與飾演她母親的楊麗音幾乎一上戲都在爭吵，也讓她回憶起兒時與爸爸的互動，因是家中老么，自幼就很受寵，但爸爸對子女管教嚴格，看重子女課業成績，使得她曾因為課業問題與爸爸產生衝突，「自己的數學成績永遠只有1、20分，每學期都處於補考狀態，當時爸爸曾逼著我要買參考書，教育我要有好的成績才能去做想做的事情」。直到長大，爸爸才漸漸理解她，現在她演出的作品，只要有舉辦首映會，都會親自邀請家人觀看，爸爸會從旁偷偷關心，媽媽則會收藏她每一次的新聞報導。

龍劭華在《雙城故事》飾演陳怡蓉的父親，他透過陳怡蓉親自幫他把脈的動作，充分感受到與女兒間的情感。他長年都在拍戲，與親身女兒關係一直都不太好，一直到參與一次節目錄影，因當時錄影主題才明瞭親子關係的重要性，因此在女兒讀幼稚園時，曾有1年多不拍戲，目的就是想多與女兒相處，漸漸地與女兒關係越來越好。「我現在還會與女兒說『我愛你』」，龍劭華笑說，以前講「我愛你」會覺得嘔心，但習以為常之後，還會再在拉拉女兒的手並給與充滿父愛的擁抱。

《雙城故事》劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，以一個從沒有遠赴外地的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。該劇已於公視、民視、八大接力播出、myVideo、Netflix播出。

(中時 )

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