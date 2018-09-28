當TWG Tea遇上南洋美食 開啟舌尖上全新旅程！

2018年09月28日 21:17 中時 徐力剛

紀念日茶香莓果雪酪」造型度十分吸睛。（徐力剛攝）

主餐「叻沙海鮮燉飯」帶有濃厚南洋風味，微辣口感清爽帶勁。（徐力剛攝）

湯品「白花椰菜濃湯」搭配自製麵包享用，讓老饕愛不釋手。（徐力剛攝）

台灣首度引進「Bon Voyage 環球啟程手工純棉茶包三入組」，提供5種茶品可供選擇。（圖片提供／TWG Tea）

TWG Tea倫敦「騎士橋」開設全新沙龍及精品店。（圖片提供／TWG Tea）

輕啜一口茶湯，馥郁茶香繚繞鼻腔，佐以南洋風料理享用，掀起舌尖新革命。新加坡頂級茶葉品牌TWG Tea歡慶10週年，推出全新「限量主廚套餐」，售價1280元+10%，10月8日至18日於台北101茶沙龍限量供應。

全新「限量主廚套餐」內含湯品、主餐、甜點及飲品等品項，首先以「白花椰菜濃湯」拉開餐期序幕，主廚以花椰菜為食材，加入經典茶款「烏瓦高地 BOP」點綴，香濃口感蘸佐特製麵包品嘗，別有一番韻味。主餐拿出「叻沙海鮮燉飯」饗客，以義大利米為基底，咖哩風味叻沙加入香茅、南薑、薑黃和香菜籽等辛香料炒香，再加入小魚乾與雞湯久熬高湯，最後以生食級日本干貝和使用伯爵早餐茶香油封過的斑節蝦妝點，撒上些許國王茶茶葉增添風味，一口咬下米心Q彈口感充斥口中，微辣叻沙刺激味蕾，尾韻帶有淡淡茶香，讓人欲罷不能。

甜食控不可錯過「紀念日茶香草莓慕斯球佐綜合莓果夾心, 紀念日茶香莓果雪酪」，慕斯內餡夾入新鮮草莓果醬製作，外層淋上法芙娜草莓奇想巧克力製作之白巧克力，搭配風乾草莓點綴，甜中帶酸口感有初戀感。

美味餐點佐現沖茶品，可謂人生一絕。全新「限量主廚套餐」建議搭配「紀念日香茶」或「生日禮讚茶」享用，屬於黑茶系列的紀念日香茶，風味香醇回甘，帶有大溪地香料氣息，異國風味濃厚，而生日禮讚茶果香味濃郁，後勁為香草的淡雅餘韻。

TWG Tea迎接10週年，特別將新加坡機場限定款「Bon Voyage 環球啟程手工純棉茶包3入組」引進台灣，現場提供東印度禮讚、英式早餐茶、皇家大吉嶺、蜜糖法蘭西與銀月綠茶 （101限定）5種品項任選，自用送禮兩相宜。TWG Tea今年宣布進軍歐洲市場，選址倫敦「騎士橋」與「萊斯特廣場」分別開設2家全新沙龍、精品店，正式插旗倫敦精品茶市場。

(中時 )