中職》中信兄弟寫超狂紀錄 單季2場無安打比賽達陣

2018年09月28日 21:15 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中信兄弟28日主場迎戰Lamigo桃猿，先發投手紐維拉（Elih Villanueva）完投9局沒有被擊出安打，沒有失分，助隊終場以1比0險勝，不但斬斷猿隊破隊史紀錄的10連勝，也是中職史上首度單季出現2場無安打比賽，且皆由同一支球隊達成。

猿隊1局上2出局後獲得四壞保送，可惜沒有進一步攻勢，無緣得分。隨後紐維拉連續5局投出三上三下，7局上雖在2出局後對林泓育投出觸身球，但仍穩健解決第3個出局數沒有失分。

賽前創下隊史新紀錄10連勝的Lamigo此役推出史博威（Zeke Spruill）掛帥先發，1局下他被擊出2支安打，自己又投出1次四壞保送形成滿壘危機，沒想到接下來他又對周思齊投出四壞保送，中信以1比0先馳得點，終場就以1分差獲勝。

紐維拉以114球完投9局沒有被擊出安打，投出2次保送與10次三振、沒有失分，自責分率4.36，收下本季第2勝（3敗）。紐維拉這場勝利是中信、也是聯盟本季第2場無安打比賽，中職史上例行賽第8場無安打比賽。值得一提的是，這也是中職史上首度一季出現2場無安打比賽，且還皆由同一支球隊達成。

本季6月9日中信艾迪頓（Nick Additon）對統一獅投出無安打比賽，最終黃衫軍以11比0完封獅隊。

(中時電子報)