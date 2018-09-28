北市》蔡英文：中山大同支持姚文智 反攻台北市

2018年09月28日 21:22 中時 楊孟立 、 張鎧乙

民進黨台北市長參選人姚文智（中）28日舉行中山大同後援會成立授證晚會，姚致詞時猛批對手施政不力、政見空洞。（張鎧乙攝）

民進黨台北市長參選人姚文智28日舉行中山大同後援會成立授證晚會，台下座無虛席。（張鎧乙攝）

民進黨台北市長參選人姚文智今晚與中山、大同區黨籍議員參選人共同舉辦後援會成立大會，動員共超過一千人，不讓外界看衰。總統蔡英文致詞表示，「我在中山北路長大的，很在意中山區，希望中山、大同能帶領台北市反攻，支持姚文智。」

蔡英文說，姚文智的造勢晚會我來了，以後還有很多的造勢場合，賴清德院長也會來，重要的黨公職幹部也會來，台北市民不要懷疑，民進黨唯一支持的候選人就是姚文智。

姚文智指出，民進黨創黨的時候就是在挑戰不可能的任務，這次選舉看起來困難，但我是關關難過關關過。四月辦遊行的時候，很多人看衰只會有小貓兩三隻，結果台下很多人都參加了遊行；後來又說不可能提名姚文智，還是又過了一關；最近又有人說後援會成立沒有人氣，但今天是不是做起來了？

姚文智不忘批評柯文哲，「過去他撕身分證，因為那是外來政權的，結果最近討論中國居住證他又說那只是綠卡而已；選前說追求轉型正義，他說劍潭青年活動中心選上要討回來，結果立法院好不容易通過《黨產條例》，結果還是沒動作。」

姚文智說，國民黨我們看了三、四十年，有什麼手段很輕主，但是「這個人」的不確定性」不可信賴，會對台灣帶來更大風險與危害。「這不是我說的，這是中央電視台誇獎他的，統派媒體支持他，大家都看得很清楚。」

(中時 )