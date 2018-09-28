高雄》陳其邁赴旗津參加後援會 一片反賭聲浪

2018年09月28日 21:21 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁28日參加市議員李喬如旗津後援會，近千名支持者到場力挺，陳其邁說，旗津民眾一直都很支持他和民進黨，對此他特別感謝，未來當選市長一定全力發展旗津觀光，並把旗津納入亞洲新灣區，加速開發成為觀光島。

陳其邁說，他在旗津選過3次立委，有深厚情感，以當地廣濟宮為例，昔日曾因土地產權爭議有可能被拆除，但他跟前市長謝長廷積極協調，讓地方信仰中心繼續存在；此外，當年有個與漁民權益攸關的案子，他跟港務局協調十幾次，後來里長才提醒他，協調次數是多達20幾次。他強調，很多人都覺得這些問題沒辦法解決，「但只要是碰到旗津的問題，我都是全力來處理！」

陳其邁表示，當選市長後除了繼續照顧旗津人搭渡輪的權利，並檢討外地民眾票價結構，重新規畫讓價格更合理，也讓觀光客更方便到達旗津，另要評估興建纜車，發展旗津觀光。

陳其邁暗批，有人說要來旗津蓋賭場，旗津人不想蓋賭場是高雄人皆知的事，歷次民調顯示，在地居民反對設賭場的超過8成，旗津要發展正道的觀光，把陸海空交通網建設好，讓旗津跟亞洲新灣區一起發展，變成好生活、好賺錢的所在。

為了表達反賭立場，現場安排變臉表演，隱喻旗津居民聽到國民黨市長參選人韓國瑜說要在當地開賭場，全都要翻臉、變臉了，另有多位旗津里長、在地婦女團體出面痛批觀光賭場主張是「帶壞旗津」、「糟蹋旗津」，旗津不需要表面光鮮亮麗、實際上皆由當地承受「黃賭毒」副作用的賭場產業。

(中時 )