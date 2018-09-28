《如懿傳》嘉貴妃淒涼離世 張鈞甯調侃辛芷蕾

2018年09月28日 21:23 旺報 廖慧娟

惀貴妃「海蘭」張鈞甯（右）設計讓「嘉貴妃」失寵，走上絕路。（取自新浪微博＠電視劇如懿傳）

兩岸熱播的清宮劇《如懿傳》，劇中心狠手辣的嘉貴妃「金玉妍」辛芷蕾，在第64集終於黯然離世，今天（28日）立刻在網路上掀起熱議。飾演愉貴妃「海蘭」的張鈞甯今天下午還透過微博調侃辛芷蕾：「恭送金魚眼加菲貓！！知道你下線的心不甘情不願，但不要恨我和姐姐（指「如懿」周迅）呦，要恨恨他（「玉氏王爺」李光潔）吧，是他害你的！我懷念和你共處，期待和你重逢。你在我眼中永遠是後宮第一美呦～！@辛芷蕾 」

辛芷蕾轉發張鈞甯的微博，po了個不懷好意的笑臉，表示：「我沒事的時候會回來看你的……」

張鈞甯在微博中提及的「金魚眼」、「加菲貓」，都是網友給「嘉貴妃」的封號，因為「嘉貴妃」在後宮興風作浪，所以網友以角色名字「金玉妍」的諧音，稱其為「金魚眼」；其次，由於她是所有演員中，臉最圓的一個，被霍建華叫成「加菲貓」。

劇中，金玉妍雖然觸怒皇上被貶為庶人囚禁，但她在落魄時，仍然不忘記玉氏王爺。她的一生都為了玉氏和王爺拼盡全力，卻換來王爺和母族的無情拋棄，使她痛徹心扉。心灰意冷的她向「如懿」周迅坦白了自己所犯的惡行，感嘆地說：「如果有來世，記住了一定不要過這樣的人生」。

「金玉妍」的深情令觀眾動容辛芷蕾的演技也讓網友們稱讚，誇她說：「這樣的加菲貓讓人心疼」、「辛芷蕾的演技炸裂」、「辛芷蕾真的是實力派演員」。

(旺報 )