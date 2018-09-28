顛覆傳統印象！2000年後移民美國人數最多的國家是這三個

2018年09月28日 22:38 中時 諶悠文

美國之音中文網報導，現在美國典型的移民是受大學教育的亞裔。

政府的統計顯示，最近幾十年來大多數新移民都來自拉丁美洲。美國智庫「布魯金斯學會」報告稱，1910年代的移民主要是歐洲人，1970年後主要是拉丁美洲人，而現在移民美國的人主要是亞洲人。

這家位於華盛頓的非營利公共政策組織大都會政策方面的高級研究員威廉姆．弗雷寫道，「（自2000年）三個移民美國人數最多的國家是中國、印度和菲律賓。」

布魯金斯學會的專家查閱了來自人口普查局的統計數字，發現自2010年以來，來自拉美國家的移民數減少。人們的普遍印象是拉丁美洲仍是移民最大的來源，這可能是因為拉丁裔在外國出生的美國人中人數超過50％。

弗雷寫道，墨西哥這個在美國移民人數中長期領先的國家，並仍然是美國所有外國出生居民的最大來源國，在2010到2017年間，移民人數下降了44萬。

新發布的數據接著指出在2010年後來的移民展現了與政治討論中的普遍認識完全不同的景象。弗雷指的是美國總統川普，他一直是美國移民政策的關鍵，特別是在美墨邊境。

根據皮尤中心的研究，2016年7月，美國人把移民列為第六大重要議題，位居經濟、恐怖主義、外交政策、健保和槍支政策之後。今年7月，38%的人說進入美國的合法移民應該保持在現有水平，32%的人說應該增加，而24%的人說應該減少。

另外，新移民受過良好教育。根據移民政策研究所的數據，2010年後來美國的亞洲人中，62%是大學畢業生。布魯金斯學會報告稱，這與過去幾十年裡少於30%的移民受過大學教育不同。

移民政策研究所2017年6月寫道，「大學畢業生比例的增加，相伴而來的是英語能力更高，具有雙語能力，跟來自亞洲的移民增加有關。」這還反應出全球受教育程度提高；在中學或以上層次的教育中用英語教學的增加；英語已成為國際通用語的事實，特別是在商業、國際貿易、科學、教育和娛樂方面。

布魯金斯報告稱，大學畢業生，包括本科生和有更高等學歷的畢業生，佔2010至2017年外國出生的新移民的45%。

2010年至2017年，移民美國的人中45%的人擁有大學學歷，而同一時間段，美國出生的人中只有32%的人有學歷。

2000年後，移民的形態改變了。以前大多數移民會在兩岸和大都會地區定居，而新移民則向內陸擴展。

布魯金斯學會說，“北達科他州移民人口僅佔總人口的4.1%，自2010年起，移民人口成長了87%。西維吉尼亞州和南達科他州的外國出生人口成長了1／ 3。肯塔基和田納西的成長率超過1/5。在美國版圖上的外國出生人口比例低的15個州中，8個州外國出生人口增長率超過全國。外國出生人口比例中等的21個州中，16個州外國出生人口成長率超過全國。

(中時 )