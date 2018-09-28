一步一腳印 讓愛飛揚真愛活動明天下午舉行

2018年09月28日 21:27 工商 張佩芬

但願人長久，千里共嬋娟，為迎接一年一度中秋佳節和九月教師節的到來，中華大腳印關懷協會，將於明（29）日下午2時到5時，在台北市北投區公所大禮堂（北市北投區新市街30號6樓），舉辦一場「一步一腳印、讓愛飛揚真愛活動」。

協會成員是一群大腳印志工團體，已經運行多年，為了完成更多的使命與理想，自發成立協會，能服務關懷更多的群體，讓更多人來參與。

2014年志工隊投入安養機構關懷老人96場次，2015年投入198場次，2016年投入220場次 ，更擴大投入大型活動義演，其中10個場次協助身障協會花博募款公益演出，15場次協助老人走入社區活動義演出，2017年投入264場次，開始了寒冬送暖紅包的發放、愛心尿布、天使蛋糕、果農水果的愛心捐贈普渡白米捐贈與協辦銀髮族協會的踩街等大型活動。

今年上半年已投入了120場次，協辦銀髮族協會路上龍舟划進總統府(發放對象仍以安養機構內弱勢的家庭為關懷對象、協助肚皮舞教母暨抗癌鬥士（罹癌9年，身負7個癌）沈老師舞衣清倉換醫療費用的活動、結合社區資源將機構老人帶進北投慈后宮祈福活動。

協會於107年9月成立，成立的宗旨是：

一、協助配合政府推行政令、推展慈善暨社會公益之服務。

二、老人、兒童、身心障礙、婦幼等弱勢團體個人之慰問與救助。

三、社會清寒住戶及其他傷病、急難、變故之慰問與救助。

四、中低收入戶之慰問與救助。

五、捐助社會急難或災變救濟行動。

六、配合民間相關機構處理之慈善公益事項。

七、其他合於本會宗旨之事項。

協會推展志願服務工作，為增加人間溫暖、促進社會祥和。願熱心公益的朋友秉持「濟世為懷」的胸襟，共同獻身社會福利的社會工作同道抱著「助人為樂」的心情，踴躍投入志願服務的行列，歡迎您的貢獻，更期待您的參與，讓我們共同來擔負社會的責任，照顧真正需要照顧及扶助需要扶助的同胞，使人間溫情因為更多人參與服務而更濃郁。

明日活動創會理事長王淑華特別邀請熱心的公益團體、企業和社區民眾家庭與個人一起前來共襄善舉。活動內容有精彩的歌舞秀、和大腳印志工中東肚皮舞、走秀競賽、迷人的薩克斯風演奏等等。節目精心設計愛心園遊會義賣、跳蚤市場尋寶等，適合全家大小一起參與。

為善最樂，活動現場更邀請勇敢抗癌舞蹈家沈宜璇老師當活動代言人，主要意涵是要傳達沈老師一生為愛傳承，帶領學生舞出生命，跳躍的音符中充滿著愛，培育許多專業人才，投入公益更是有目共睹，讓愛深耕於老人機構，更期盼整合社會資源，包括人力、財力、物力，讓人人心中有愛無礙，感受窗外有藍天！

(工商 )