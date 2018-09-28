幼兒園雙語教學解禁衝擊準公共化政策 林萬億：言之過早

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中時

政院推動準幼托準公共化政策，為配合賴揆「雙語國家」政策宣示，國發會正研議幼兒園開放教英語法規鬆綁，但外界好奇，開放英語教學可能波動幼教市場競爭，也可能增加業者師資負擔，進而影響業者參與準公共化政策，政務委員林萬億表示，這是兩件事情，彼此無關，況且國發會的方案還未定案，一切言之過早。

幼教市場競爭激烈，若政府鬆綁英語教學將衝擊現行市場版圖，公幼未來若可教英語，現已擠破頭搶進的現象未來會更嚴重，而私幼業者也必然推陳出新，師資陣容的竸爭勢必更激烈，師資費用必然受到影響，其中的變數是否會衝擊到幼兒園業者參與政院幼托準公共化政策，也值得觀察。

政委林萬億表示，推動準公共化政策跟鬆綁幼兒園教英語是兩回事，基本上沒有關係，推動雙語國家方案目前是由國發會統籌，現在內容還沒有出來，並非已經定案，有沒有問題還言之過早；如果真的要推動雙語教學，那也不是國民義務教育，沒有強制訂定課程及課綱的問題，所以也沒有增加幼兒園師資負擔問題。

政務委員陳美伶說，「雙語國家」是要讓所有國民都具有聽、說、讀、寫中文與英文的能力；政府過去也有推行過相關政策，國發會將重新思考具體目標與執行方式目標在年底前提出施政計畫或行動方案。林萬億則表示，國發會的方案，他也會參與討論，如果有何任問題，也要等方案定案後再說。

(中時 )

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