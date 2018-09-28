事業愛情友情全觸礁 邵雨薇情緒失控崩潰大哭

2018年09月28日 21:32 中時 洪秀瑛

邵雨薇拍崩潰戲。（東森提供）

邵雨薇和吳思賢遇到感情危機。（東森提供）

陳大天（下左）。（東森提供）

台視、東森《愛的3.14159》劇中圓圓幫好友4人一起上台北打拼，卻都陷入不同的困境。出獄後努力重新來過的陳大天，被愛慕的李婕發現了他的過去。劇中和老公一起到台北開店的楊小黎，發現邵雨薇因為工作竟犧牲她，使得原定的合作案告吹大受打擊，更為此攤牌而撕破了臉。

戲裡正處於熱戀期的邵雨薇和吳思賢，則因各自的工作和理念不同而發生爭執。吳思賢更為邵雨薇向雇主白總攤牌，嗆聲要對方跟自己的女友保持距離，邵雨薇也因此在事業、友情、愛情都面臨極大的挑戰，堪稱播出至今最虐的1集。

邵雨薇表示，這集每個角色都有許多轉折，她和吳思賢也都有哭戲，她自己甚至有多達4場，是她哭最多的1集。吳思賢表示，為這場哭戲一早就到現場，讓自己先在情緒裡，「這場戲是我的角色到目前情緒最重的一場，所以到拍完我都還沒有辦法馬上抽離。而且我自己還沒碰過像這樣程度的傷心過，就連演戲都好像是第一次，就當作是趁機過過戲癮了」。

邵雨薇因面臨接踵而來的考驗，劇中多次崩潰痛哭。邵雨薇說，「這幾場哭戲都要表現不同的情緒，最後一場甚至是有崩潰感的，我還自己加戲對著天空大喊。像第一場我還要有點邊哭邊笑，用苦笑的感覺來表現，也是我第一次碰到這種方式所以印象很深」。她表示，自己當年也是一人上台北打拼、會怕家人擔心，所以不管發生甚麼事都會表現出自過得很好的樣子。

邵雨薇說「我如果遇到傷心事，通常都是一個人在家看夜景、或是去看電影紓壓。至於很崩潰的記憶，大概是在爺爺奶奶離開的時候，後來就讓時間過去來沖淡傷心的情緒。」台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點播出《愛的3.14159》。

(中時 )