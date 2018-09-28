鶯歌體壇人才輩出亞運奪3銅　區長周晉平贈獎牌嘉勉

2018年09月28日 21:33 中時 許哲瑗

鶯歌區長周晉平致贈獎牌，嘉勉代表台灣出征亞運凱旋歸國的鶯歌體育好手。（許哲瑗攝））

鶯歌體壇人才輩出！出身鶯歌的林郁婷、陳暐婷等體育好手，代表國家參加2018雅加達亞運會，榮獲3面銅牌凱旋歸國，鶯歌區區長周晉平特別至鶯歌工商及鶯歌國中致贈獎牌，嘉勉為鶯歌爭光，讚許他們在比賽中展現的拚勁與精神。

新北市選手在今年亞運成績亮眼，其中來自鶯歌區的林郁婷、陳暐婷及男子排球隊即貢獻3面銅牌，包含奪下我國睽違48年的亞運女子拳擊獎牌林郁婷、「散打精靈」陳暐婷打下散打52公斤級銅牌以及在亞運賽事中表現攻守俱佳摘下銅牌的中華男子排球隊，以及陣中好手雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰兄弟及許美中、蘇厚禎等人。

林郁婷與教練曾自強正在鶯歌工商為即將於11月舉行的世界女子拳擊錦標賽做暖身訓練，接下來將移訓國訓中心。

陳暐婷現為母校明德高中擔任體育老師，將自己的一身武術絕學教授予學弟妹，並積極備戰下月的全民運國術及明年的全運會比賽。

男子排球隊員在亞運結束後各自回到所屬球隊等待企業聯盟的開始，部分球員選擇出國打球，如中華男排雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏則積極挑戰旅外舞台，前進中國接受天津男排的測試，期待能加盟具世界級水準的中國職業排球聯盟。

剛獲新北市頒發傑出教練獎的亞運代表團教練曾自強表示，自己在鶯歌專任教練已逾10年，夢想能培訓更多後起之秀，幫助他們朝目標邁進，站上世界的舞台發光發熱。

周晉平區長並鼓勵國手們秉持｢百尺竿頭，更進一步｣的精神，於未來的賽事能發揮實力出擊，為鶯歌爭取榮耀，更期待能展望2020年東京奧運為國爭光，並在拳擊教練曾自強的建議下戴上拳擊手套與選手們合影留念。

(中時 )