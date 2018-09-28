入選百大DJ票選好聲音 Lulu：我沒有走後門

2018年09月28日 21:59 中時 蕭雅玲

第53屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於明晚（29日）在國父紀念館舉行，今進行彩排，今年百大DJ票選出心目中好聲音的明日之星，由柯智棠、吳汶芳、Lulu脫穎而出，今晚彩排三人在Lulu淫威下挑選了江蕙的〈藝界人生〉，由於柯智棠、吳汶芳台語都不好，所以他們非常羨慕Lulu發音非常標準，這次跟柯智棠、吳汶芳同台演唱，Lulu表示是來跟2位偶像一起表演，因為平時都在唱他們2人的歌，特別是吳汶芳，吳汶芳今特別跟大家告狀說：「Lulu校園都唱我的歌！甚至還跟經紀人要我的伴唱音樂！」

對於這次能入選百大DJ票選好聲音前三名，Lulu被開玩笑問：「意外嗎？」還馬上回說：「什麼話！我這人不像是走後門的吧？」彩排台上3人一搭一唱，看的出感情還不錯！Lulu甚至還跟兩人邀歌，希望有機會可以唱偶像寫給自己的音樂。這次由柯智棠將「藝界人生」改編成搖滾版，讓Lulu不禁聯想到江蕙邊唱這首歌邊摔吉他的畫面。

柯智棠、吳汶芳、Lulu三人中，只有讀廣電系的Lulu求學時就有在廣播電台打工的經驗，她笑說當年在AM頻道的賣藥電台打工，每天半夜不睡覺，都在聽歌仔戲跟台語歌，強調是非常老的電台，整點時都要用台語報台呼，因此練就出一口流利的台語！而柯智棠被問說如果有機會願意嘗試當廣播DJ嗎？他回說自己不太會講話，曾經有人問過要不要去當代班主持人，但還沒有這想法，因為要有人與他不停對話，才有辦法繼續聊下去，吳汶芳也表示自己太容易放空，所以兩人笑說：「我們還是好好寫歌、唱歌就好了！」。

(中時 )