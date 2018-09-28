全球最瞎國防部 軍事系統帳號admin密碼123456

烏克蘭軍隊曾擁有強大戰略武裝，獨立後因內部紛亂並在美俄的拉扯下國勢大幅下滑。圖為今年8月24日烏克蘭慶祝獨立紀念日舉行閱兵活動。（圖／美聯社）

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中時電子報

據烏克蘭獨立新聞社披露，烏克蘭武裝部隊(APU)的軍事自動化控制系統伺服器的網路保護措施十分原始，進入伺服器的帳號和密碼竟然是「admin」與 「123456」。這個荒唐的現象一直到今年夏天才被曝光，更令人驚奇的是，該國國防部似乎也不急著加強系統的保護措施，也遲遲未修改帳號密碼。

據《觀察者網》引述獨立新聞社記者杜賓斯基(Alexander Dubinsky)的報導說，這個漏洞「讓敵人直到2018年夏天，都可以隨意掃瞄烏克蘭軍隊信息」，他同時展示了此前該自動化控制系統的設定與測試文件。

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測試文件顯示，2018年5月烏克蘭網路部隊數據庫專家，弗拉喬克(Dmitry Vlasyuk)發現，許多服務器通過一個標準的用戶名和密碼就可以訪問，即「admin 123456」。

報導說任職於烏克蘭A1586軍事單位預備軍官的弗拉喬克隨即就報告了值班人員，但報告很快就被忽略了。之後他還給烏克蘭國家安全局(SBU)打過電話，同樣沒有回應。

杜賓斯基指出，就算是沒有任何特殊知識的人，也可以自由地訪問軍隊交換機、路由器、工作站等，也能隨便分析大量軍隊的機密信息。2018年5月25日烏克蘭武裝部隊(APU)的郵件服務器也有同樣情況。

他指出，因為官僚主義的拖延習性，變更密碼的事拖了好幾個月，因為改變密碼非常困難，只需要一分鐘就能解決的事，也要最高的總司令來決定。

《今日俄羅斯》(RT)則報導，去年密碼管理團隊Keeper Security發現，世界上最受歡迎的密碼是123456，排在第二的是123456789。

報導說，還有個有趣的事：烏克蘭擁有多達8個北約信託基金，北約去年還撥款4000萬歐元給烏克蘭，提升其網路安全服務能力。

今年2月烏克蘭武裝力量總參謀長穆振科(Victor Muzhenko)表示，烏軍正在掌握新技術和培訓人員，全自動指揮系統將在2018年年底建立。

「結果現在已經很明顯了」，杜賓斯基對此進行總結。

(中時電子報)

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文章來源：烏克蘭記者披露國防系統賬號admin，密碼123456

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