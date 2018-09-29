中和最資深里長 10連任繼續替里民服務

新北市中和區廟美里長曾秀美今年同額競選，將順利完成10屆連任，是中和區最資深的里長。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區廟美里長曾秀美今年同額競選，將順利完成10屆連任，是中和區最資深的里長。（葉書宏翻攝）

新北市中和區廟美里長曾秀美連任9屆里長，今年同額競選，將成為中和區唯一連任10屆、最資深的里長，獲得里內不少民眾愛戴。曾秀美透露，「當里長就是能做就做，民眾關心的小事，舉凡路燈壞、路不平、水溝不通等，使命必達！」

曾秀美多次獲選為新北市特優里長，她善用資源發展地方特色，改造老舊巷弄，把中和區中山路181巷內長50公尺牆面，透過3D彩繪打造時光長廊，記錄地方歷史，讓民眾透過彩繪回味兒時記憶，可以看到以往的農村景致，深受民眾喜愛。

曾秀美從證券業退休後積極投入里內事務，她表示，可以10連任里長，就是抱持服務熱忱、不斷服務民眾，一通電話使命必達，除了里內大大小小的公共事務外，就連夫妻吵架也要當起和事佬，但她總是勸民眾家和萬事興，要丈夫多讓讓妻子。

值得一提，曾秀美善用活動中心舉辦才藝課程，鼓勵長者們走出家門，參加老人共餐、學習課程，如日文班或歌唱班，並將頂樓打造為可食地景，蔬果收成後作為共餐食材，耕作所需堆肥來自回收的廚餘。

另外，曾秀美關心里內弱勢民眾，常與中和玄濟會等單位合作關心里內弱勢民眾。中和玄濟會表示，「愛要及時！」社會上有不少弱勢需要大家的幫助，和里長一起關心弱勢，希望可以拋磚引玉，讓更多民眾、團體，願意關心社會、幫助有需要的民眾。

(中時 )

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