應召站騙很大！照片是爆乳妹來了變阿姨 員警都傻眼

45歲林姓男子涉嫌在新北市中和區莊敬路某公寓民宅內經營「越南航空」應召站，在網路中刊登多張爆乳、火辣照片，標榜「極致服務」。（葉書宏翻攝）

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45歲林姓男子涉嫌在新北市中和區莊敬路某公寓民宅內經營「越南航空」應召站，在網路中刊登多張爆乳、火辣照片，標榜「極致服務」。（葉書宏翻攝）
45歲林姓男子涉嫌在新北市中和區莊敬路某公寓民宅內經營「越南航空」應召站，在網路中刊登多張爆乳、火辣照片，標榜「極致服務」。（葉書宏翻攝）
45歲林姓男子涉嫌在新北市中和區莊敬路某公寓民宅內經營「越南航空」應召站，在網路中刊登多張爆乳、火辣照片，標榜「極致服務」。（葉書宏翻攝）

45歲林姓男子涉嫌在新北市中和區莊敬路某公寓民宅內經營「越南航空」應召站，在網路中刊登多張爆乳、火辣照片，標榜「極致服務」藉此吸引嫖客上門，中和警分局網路巡邏前往查緝，卻發現是3名40至45歲中年越南籍婦人，讓上門查緝的員警也都傻眼「騙很大！」

警方調查，林嫌因毒品遭通緝在案，涉嫌在中和區莊敬路某公寓民宅內經營「越南航空」應召站，他為吸引嫖客上門，在網路中刊登多張爆乳、火辣照片，標榜「極致服務」、24小時無休，60分鐘要價2000元。

警方27日前往查緝，卻沒有發現網路廣告中的女子，照片中女子皮膚白皙，有傲人的事業線，更穿上粉紅色護士服，勾引嫖客上門消費，反而是3名年約40到45歲間的越南籍中年婦人，其中2人已取得台灣身分證、另1人為逃逸外勞。

據了解，由於中年婦人年老色衰，應召站以每次2000元，主打「俗又大碗」的經營模式，從事全套性交易服務。

林嫌坦承刊登色情訊息，他供稱，廣告中的照片都是在網路中隨便抓的。林嫌訊後被依毒品通緝、妨害風化等罪送辦；3名越南籍女子則依違反社會秩序維護法裁罰。

中和警分局長張錦成強調，所幸該處所被警方破獲，把毒跟黃一網打盡，還給民眾一個乾淨的治安環境。

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(中時 )

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