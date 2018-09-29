日本拒絕韓國要求 堅持軍艦掛「旭日旗」訪濟州島

日本防衛大臣小野寺認為，旭日旗同日本的鯉魚旗、慶祝生產及節日的賀旗一樣，在日本被廣泛的使用。（圖／日本海上自衛隊）

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中時電子報
「旭日旗」是原二戰時期日軍的軍旗，現在日本海上自衛隊仍將其作為艦旗使用，一般被認為具有日本軍國主義象徵。（圖／日本海上自衛隊）

日本防衛大臣小野寺五典表示，日本海上自衛隊護衛艦將懸掛自衛隊旗「旭日旗」參加下個月在韓國濟州島舉行的「國際觀艦式」。不過，日本堅持在軍艦懸掛二戰時軍旗進入韓國港口，可能會引發韓國的反日團體強烈抗議。

據《騰訊軍事》報導，10月11日韓國濟州島將舉辦國際觀艦式，而由於韓國國內對「旭日旗」的批判聲異常強烈，韓方曾間接的呼籲日本放棄懸掛「旭日旗」。不過卻面臨日方堅持而予以拒絕。韓國主辦方曾為避免引發爭議，已向參加觀艦式的各國提出要求，希望其艦艇上只懸掛自己國家的國旗和韓國國旗。

報導說，小野寺並沒有明確提及韓方是否提出了停止懸掛「旭日旗」的要求，但是他強調：日本軍艦上懸掛自衛隊旗，是《自衛隊法》等國內法令規定的義務。聯合國海洋法公約中也提到，國家軍隊所屬船舶可以使用表示其國籍的「外部標誌」。

「旭日旗」是原日軍的軍旗，現在日本海上自衛隊仍將其作為艦旗使用。韓國國內認為，「旭日旗」是日本軍國主義的象徵，韓國民眾甚至稱「旭日旗」為「戰犯旗」。

報導說，小野寺表示：「『旭日旗』同日本的鯉魚旗、慶祝生產及節日的賀旗一樣，在日本國內被廣泛的使用。」

(中時電子報)

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