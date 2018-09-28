客運業擬鬆綁七休一 運輸工會下周二將按鈴申告

交通部欲爭取客運運輸業鬆綁七休一，運輸工會批其是「黑箱作業」，通罵政府是「讓資方合理打壓勞方」。圖／陳君瑋攝

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交通部為排解春節返鄉人潮，欲爭取客運運輸業鬆綁七休一，然而有運輸工會批評「要求司機超時工作如果出事誰要負責？最後家破人亡的還不都是司機」，痛罵交通部根本本末倒置，資方在與勞資談判時又頻用苦肉計，直指是「黑箱作業」，該工會預計將在下周二至法院控告交通部。

公路總局今邀集公路客運公、工會與勞動部開會，決議鬆綁客運業七休一規定，同意在連續假期時可做到十一休一，也就是可連續工作十天。

對此台灣汽車客運業產業工會理事范光明批評根本是「黑箱作業」，他指控今日的會議中資方代表佔多數，且不斷以話術拐騙勞方同意，例如「司機要多賺一點錢」、「資方排不出班」等苦肉計，范光明認為勞方就是被資方「牽著鼻子走」。

范光明認為，交通部若想紓解年節交通，應該從增排台鐵、高鐵等的班次下手，不應該拿運輸成本最高的客運開刀，「而且春節高速公路上都塞爆，就算鬆綁也不可能多排車次」，指控政府根本是「讓資方合理打壓勞方、做表面功夫」。

范光明表示，目前七休一規定下，司機超時工作、疲勞駕駛的情況就已經非常普遍，更何況是鬆綁後，「薪水沒有增加、風險卻增加了」，他反問「全世界哪個國家敢這樣做，如果出事了政府或資方會負責嗎？最後倒霉的還不都是司機」。

范光明痛罵公總所謂的「勞資協商」只是假象，搞得好像是在「闖關」一般，客運司機是載人不是載貨，不能因為一時方便犧牲行車安全。為此范光明與其所屬工會將在下周二至法院按鈴申告控訴交通部，他痛罵「政府根本變向謀殺駕駛員」。

(中時 )

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