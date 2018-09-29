張天欽一張大嘴巴 拖下整個促轉會陪葬

前促轉會副主委張天欽。(圖/本報資料照，蕭仲博攝)

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中時電子報
編輯/ 、財訊雙週刊文/陳宥臻

促進轉型正義委員會副主委張天欽指國民黨新北市長參選人侯友宜「是轉型正義最惡劣例子」等談話，經幕僚側錄爆料給媒體後，引發軒然大波。雖然張天欽與研究員蕭吉男已請辭接受調查，隨著立法院開議及年底選戰的白熱化，藍營勢必緊抓議題不放，也讓成立過程即一波三折的促轉會，更加出師不利。

「落實轉型正義」是蔡英文競選總統的「五大改革」政見之一，她多次強調，執政之後要掃除威權時代的遺害，還原真切的歷史，以落實轉型正義。

不過，蔡英文上任後，對執行轉型正義的態度不是很積極，反而是幕僚堅持和奔走，加上民進黨立法院黨團全力支持，去年底才三讀通過《促進轉型正義條例》，開始籌設促轉會。據了解，當初研擬促轉法案時，各界建議應將促轉會設在總統府之下，彰顯促轉會的高度與歷史使命，但蔡英文不願意，最後促轉會設在行政院轄下。

蔡英文將促轉會移至行政院，卻又主導促轉會的人事。她選擇了黃煌雄出任主委，擺明要讓促轉會走向溫和的和解路線，而不是東歐國家落實轉型正義的究責路線。

促轉會成立命運多舛

置行政院轄下，高度未彰顯

黃煌雄因被質疑過去擔任監委期間，兩度在彈劾前檢察總長黃世銘案裡「放水」，引發不少反彈。原本答應出任促轉會委員的台大歷史系教授陳翠蓮，也以「無法接受」黃煌雄對轉型正義一知半解為由，婉拒委員一職。

副主委張天欽也是蔡英文主導的人事，眾所周知，張天欽之妻楊芳婉是蔡英文台大法律系的同班同學，他是蔡英文的學長。由於促轉會要處理很多司法層面的問題，當初副主委即設定要由法律專業人士出任。據了解，高層在政務委員羅秉成和張天欽之中選擇，最後張天欽出線。

有美國杜蘭大學法學博士學位的張天欽學經歷豐富，他擁有美國路易斯安那州律師身分，在國內也同時具有律師及司法官資格，是國內海商法的翹楚，執業律師之餘，他從90年代就投入轉型正義相關工作，曾擔任228事件紀念基金會、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會董事，也擔任過民進黨廉政委員會主委。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

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