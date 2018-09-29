檢察官說法》帳號借人當心吃上官司 自己也變詐騙集團

2018年09月29日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /編輯 /編輯

金融帳戶對於現代人來說已是不可或缺的一環，透過帳戶可以便利轉帳、繳費、收取薪資或為其他金融行為，甚至父母也會替孩子申辦帳戶，以培養小孩理財、儲蓄的觀念。然而出社會後有一些人會為了各種原因而交付帳戶給他人，例如：因為貸款而交付金融帳戶，其理由不外是對方會以所取得之帳戶製作假的交易明細資料，籍此表示帳戶所有人有良好之債信後，可順利借貸款項；有人會因為應徵工作而交付帳戶，其理由多以公司會將薪資匯入所提供之帳戶，再因為應徵之人為新人，須提供帳戶用以擔保，等到試用期過後，再歸還帳戶等情況。

然而上開交付帳戶之說法，可信嗎？如因為要製作假的明細資料方便貸款而交付帳戶予他人，則交付者本身為製作虛偽之交易明細資料向他人貸款而交付帳戶，本身就會有涉及詐貸而觸犯刑法詐欺取財罪之可能；再者，如真的有製作虛偽之交易明細資料，其交易期間只能看出短暫期間內有資金之交易，而銀行審核標準斷不會因為短期內之資金往來，即認定借款人有良好之信用。且大多數因為應徵工作而交付帳戶之情況，就職者於應徵工作之過程中，對方大多約在外面某個地方面談，而非約在公司內部，這種情形絕非一個正常的公司會出現之狀況。再者，薪資取得之時間通常為次月月初，如公司有因為職員之過失要求賠償，大可將職員之薪資扣留，正常狀況下，並不會有所謂先將薪資匯款至帳戶後，再由公司保管帳戶之舉。

另外，就職者就公司之名稱、地點，公司是否有其他之員工等情況，大多不知悉，且公司亦無提供就職者勞、健保，如果發現所要應徵的公司有以上等情況，依客觀情形，實難認定該公司為一合法、正當之公司。因此，如果以對方要求交付帳戶的說法來辯解，則顯然漏洞百出，令人難以置信。所以，千萬不可以隨便聽信他人之詞而任意交付帳戶予他人。

實務上，就交付帳戶予他人使用之情形，多以刑法第339條第1項、第30條幫助詐欺罪來論處。因此，在起心動念要交付帳戶給他人前，一定要仔細想想，對方為何需要你交付帳戶？如果你已有一絲絲的懷疑，就絕對不可輕易交付帳戶予他人，才不會誤觸法網。

本文由台灣司法人權進步協會會員士林地檢署檢察官蔡東利提供

(中時電子報)