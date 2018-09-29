韓國瑜高雄逆轉勝在望 蔡英文情急改打「母語」議題

2018年09月29日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨提名的韓國瑜竟與民進黨參選人陳其邁形成五五波之勢，讓民進黨驚覺危險。綠營議員針對韓國瑜「說母語回家學就好」一句話發動抹黑攻擊，無限上綱為「消滅母語」；貴為總統的蔡英文竟也加入戰場，在臉書貼文指責戰後國民黨政府推動「同化教育」和「國語推行運動」造成傷害，證實高雄市長選情激烈。

蔡英文先在昨(28)日主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第7次委員會議，指過去的政府曾錯誤地限制人們使用母語、享有自身文化生活權利。「我們應該記取教訓，讓我們的孩子不會遭受到類似的對待」。接著原轉會文化小組召集人林志興報告戰後「同化教育」政策如何壓抑原住民族文化；語言小組召集人童春發亦指出，戰後政府推動「國語運動」過程中，禁止原住民學童使用族語，造成社會氛圍普遍對原住民族身分的歧視影響。蔡英文並指「轉型正義是為了記取歷史教訓，給下一代更好的未來。」貼文在臉書。

據最新高雄市長選情調查發現，民進黨參選人陳其邁獲得三成四選民支持，三成二力挺國民黨參選人韓國瑜，選戰拉近出乎民進黨原先估計；不過，四成二選民看好陳其邁勝選機會較大，比率明顯高於韓國瑜的一成九。

兼任民進黨主席的蔡英文總統日前對高雄選情告急召集黨內要角找原因、救選情；現在更親自操刀母語議題，呼應綠營對韓國瑜發動的「消滅母語」抹黑行動。間接證實韓國瑜在高雄選情異軍突起，追逼原本佔盡優勢的陳其邁，高雄市綠地變藍天可能性暴增。

(中時電子報)