2018台北國際創意節 創意力量魔都集結

2018年09月29日 00:07 中時電子報 綜合報導

9月26日中國·上海，時報獎項主辦方旺旺中時媒體集團，從台北、北京、廣州一路走來，以創意為始，旨在召集各界的專業人士彙聚一堂，對於即將到來的華文創意頂級盛宴——2018台北國際創意節，進言獻策。

走過四十一個年頭的時報金像獎暨第十九屆金手指獎，即將以嶄新的面貌呈獻。“2018時報世界華文創意大會 – 台北國際創意節”規劃相關系列活動，其中除了維持時報金像獎及金手指獎之核心活動, 十一月將在大陸地區舉辦復決審及世界華文創意論壇。另於十二月舉辦台北國際創意節, 將以論壇、頒獎典禮、晚會等多方型式與業界深度溝通, 亦將籌劃時報獎專題節目, 在兩岸媒體平台報導今年優秀作品、廣告前瞻及科技未來發展。

旺旺中時北京提供。

擔任時報世界華文創意大會台北國際創意節執行長林淑黛女士，同時為旺旺中時文化傳媒總經理，自加入中國時報就參與第一屆金犢獎的籌備至今已二十七年。在此次上海站的活動中，林淑黛表示: 時報創意獎在全世界範圍內都有著非同一般的影響力，今年，我們從台北一路走來，希望通過台北創意節的形式，重新定義華文創意的意義。從過去經驗的累積到新的領域的探索，廣告圈和過去已經不太一樣了，得大獎的往往不再是過去傳統的大的廣告公司的專利，一些新興的血液正在讓華文廣告的創意力量不斷壯大。同樣，時報獎走過一段輝煌的日子，也陪伴著很多廣告人一起成長，作為媒體很樂意搭起這個平台。金犢獎落地和大陸業界有更多的交流，去年做了太陽星創業計劃，輔導年輕人和廣告人創業，把創意繼續做廣告之外，從設計、創新的領域，讓好創意變成好生意，從做廣告的角度，市場賺來的錢50%做自己的作品。我們希望通過此次台北創意節，讓全世界熱愛創意的人走到一起來，在台北，歡聚一堂！

旺旺中時北京提供。

時報世界華文創意大會台北國際創意節總顧問，滾石唱片董事長段鐘沂先生：

1981成立滾石唱片， 1989創辦廣告雜志，做唱片賺的錢賠在雜志，當年在廣告公司有二本經典英文雜志，因為語言而產生知識的落差，我希望可以創立中文版的雜志，對國際廣告的情勢可以理解。廣告就是生活，生活就是廣告，是當年辦廣告雜志的slogan，廣告是B to C，幫助消費者正確地把每一分錢花在該花的地方，但大家常常都忘了這點，反而都在用一點好的創意幫助企業把消費者的錢從荷包挖出來讓他們後悔。時報廣告獎最珍貴的價值，記錄台灣將近60年來的所有生活的演進和演變，廣告作品把每一個時代生活態度、價值觀、生活方式、流行保留下來，看到科技、兩岸情勢、國際情勢，而廣告獎把好的作品留下來，因此沒有人可以取代時報廣告獎，從報紙、廣播、海報….可以用來研究我們過去生活方法和方式的重要資產。

旺旺中時北京提供。

時報世界華文創意大會台北國際創意節大會主席吳孝明先生：

時報廣告獎今年第41年，是華文廣告圈中重要的資產，加上99年成立的金手指獎，今年把這兩個獎項結合起來，做為更大的平台，推出台北國際創意節。台灣廣告創意上的經驗，大陸廣大的市場優勢，兩邊聯手可以把華文廣告做得更大更好。台北國際創意節，不再只是獎項，兩岸四地華人創意交流的平台。內容涵蓋原本時報金像獎和金手指獎已經在征件，預計11月平潭舉辦城市創意論壇，同時是時報金像獎和金手指獎的終審，12月台北創意節和頒獎典禮，包含論壇、展示體驗、專題節目，圍繞創意主題，分成廣告創意、文化創意、科技創意三大板塊。另外，我們還預計把得獎的作品，團隊創作過程進行采訪，錄制二集電視節目。

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上海師範大學教授/博導金定海先生：

創意節把價值更加提煉出來，再命名再定義的價值，可以把中國創意重新命名的平台，有這樣的話語權。從作品梳理找出規律性的東西，時報獎有非常寶貴的財富，特別有這個價值。曾經看過日本小學紀錄片，巨大體育館中展出圖畫課的作品，從圖畫中看到百年時代的演變，工業化、戰爭、戰敗、美國化在孩子的畫中看到，更拿著畫去找現在還活著的人，衝擊力相當大，特別有價值。

旺旺中時北京提供。

資深創意人陳耀福先生：

時報廣告獎過去影響強烈，不管是數據的搜集或是博物館，期待讓年輕創意人感受到這樣的情懷。韓寒《太平洋的風》很好詮釋台灣是什麼樣一個地方。台北有這個條件，有山有水，和中國文化有關聯有情懷的地方，適合辦一個很棒的創意節，充滿祝福和期待。祝福旺旺集團越旺越好，廣告獎背後有企業的支持，把時報進化做得更好。

旺旺中時北京提供。

時報世界華文創意大會台北國際創意節台灣組委會顧問，InMobi 大中華首席顧問/張志弘先生：

金手指從網路剛起飛，是兩岸三地互聯網數位相關的獎項，非常有傳承的意義，且不斷翻新的獎項。這次結合二個獎項作華文創意大會，看到台灣和大陸合作的可能性，台灣做事情和產業精細上的底蘊，新技術的發展，可和大陸公司更多的合作和突破，邁向更國際的市場。台北的悠然自在的氣氛，感覺像是另外一個家，有魅力的城市，邀請12月一起參加台北創意節，見識台北美麗的地方。

旺旺中時北京提供。

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伴隨著華文創意的力量日益強大，今年“時報世界華文創意大會”將全世界優質的創意聚集在一塊, 旺旺中時媒體集團更提供媒體宣傳平台以及多年辦獎的資源，貢獻予兩岸的廣告界，幫助廣告產業有更多不同面向的延續以及發展。我們在台北、北京、廣州、上海邀集廣告各界專業菁英人士與會，廣集創意與新意，汲取了非常多廣告界菁英對時報廣告獎建議, 相信今年“時報世界華文創意大會”將再創華文廣告新風貌！讓華文廣告的力量影響到全世界！

(中時電子報)