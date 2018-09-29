苗條還要健康 快速減肥時必須避免5個風險

2018年09月29日 10:30 中時電子報 盧伯華

看到身邊的人因為運動與節食而逐漸顯出苗條結實的身材，你感到有壓力嗎？如果想要快點減去身上的贅肉，採用節食減肥是個有效的方法。不過，健身營養師提醒你在節食過程中要注意幾件事，避免節食過快傷害身體以致前功盡棄。

據健康網站heal24報導，防止因節食而傷害身體要注意幾件事，這些問題不難，但在減肥過程中要經常放在心裡。以下是健身營養師Samantha Burns提醒你節食時可能發生的幾個健康問題：

1.血糖快速下降

快速減肥和不健康的禁食可能導致血糖下降。這對於糖尿病患者來說可能會致命，即便是一般人也對健康不利。低血糖的症狀包括噁心、頭暈和盜汗。

預防方法：不要不吃飯。最好少量多餐，多咀嚼可以避免飢餓且維持健康的體重。

2.引發痛風

當您的飲食中蛋白質含量過高時，可能會引發痛風。痛風是因尿酸結晶沉積在關節中，並因此引發關節發炎。有時這些結晶也會沉積在腎臟內並為腎結石。

預防方法：採行健康飲食法則，避免暴飲暴食並經常補充水分。

3.膽結石

節食過於激烈可能引發膽囊中的膽汁結晶化，形成膽結石，結石可導致胰管阻塞而發炎，或稱為胰腺炎。它會引發腹部劇痛，需要住院治療。

預防方法：減肥時盡量避免過度節食導致體重下降太快，每天的熱量攝取不應少於0.5大卡。

4.體力下降

大多數快速減肥飲食中的熱量或碳水化合物含量過低，如此一來在運動鍛練時會因熱量不足而感到痛苦，肌肉過於疲勞而無法持續鍛練，事後亦無足夠營養修補肌肉與運動過程中受損的組織。這會導致惡性循環，體力肌力下降，身體也會受損。

預防方法：進行鍛練前要攝取些熱量，尤其是蛋白質，它可以幫助減少肌肉損傷。最好還包括一些不飽和脂肪酸，例如堅果、酪梨和橄欖油都是很好的選擇，這些健康的脂肪也能為身體提供能量。

5.維生素和礦物質流失

減少某些特定食物類別的快速減肥飲食容易導致某些營養素缺乏，這可能引發一些麻煩的疾病，如骨質疏鬆症或膽固醇過高。

預防方法：多食用顏色豐富的蔬果類食物，它們可以提供抗氧化劑和其他維持健康的維生素和礦物質。

(中時電子報)