瓔珞的3個男人竟是他最浪漫 她用《延禧》教多角愛情

大葉大學通識教育中心助理教授黃丰姿（中）開設的情感教育課程，成為學校最熱門選修通識課之一，她也因而很受到學生們歡迎。（謝瓊雲攝）

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大葉大學通識教育中心「大學之道」講座，校長梁卓中(前排中)與新生分享。（謝瓊雲翻攝）
大葉大學通識中心助理教授黃丰姿(左一)連續2年榮獲教育部情感教育課程獎助。（謝瓊雲翻攝）
大葉大學通識中心主任宋秀娟(前排左二)與傳藝學程主任李靖惠(前排中)合開的「音樂錄影帶(MV)專題」課程，同樣是熱門選修通識課，並獲教育部教學實踐研究計畫獎助。（謝瓊雲翻攝）

戀愛多久才能發生親密關係？分手怎麼談？失戀怎麼辦！這些課本上沒教的事，大葉大學通識中心助理教授黃丰姿在課堂上通通拿來討論，她還用時下最夯的《延禧攻略》，從魏瓔珞與三個男人之間的愛情，分析男女的感情態度，她的情感教育課程早已是全校熱門的選修通識課之一。

黃丰姿老師「婚姻與家庭」、「性別與社會」兩門課，前者以情感教育為主、後者則以性別教育為主，也會談些性教育，每學期18周就能修完；因為很少當人，是學生口耳相傳的營養學分、經常額滿，加上講課靈活充滿問答與討論，課後還得寫分析報告，學生上課出席率超踴躍，已連續3年榮獲教育部「情感教育課程相關活動計畫」經費補助。

黃丰姿表示，是以社會學角度開這兩門課，分析各種男女、家庭情感社會現象，以電影、短片等流行文化題材，看完後再以八個問題導向相關知識理論，讓學生透過寫報告，練習批判性思考、分析情感問題。如暑假最夯的清宮劇，魏瓔珞最愛的富察傅恆、乾隆皇帝和袁春望，就分別代表「完美」、「浪漫」和「恐怖」三種情人典型。

諸如「懷孕了！」「被當成工具人」怎麼辦等，同學彼此熱絡熟悉後，許多切身問題都在課堂中被勇敢提出來，她強調，在不同想法、作法的討論中，讓學生學習相互尊重、而不是互相批評謾罵，才是多元社會的價值。

校長梁卓中指出，大葉大學連續6年獲教育部通識課程計畫補助件數名列全國第1，獎助件數累計至今超過160件，其中有17件獲評為「績優」，已兩度獲頒「全國獲補助計畫總數最高且整體表現優異之學校」獎勵；今年更榮獲中華民國通識教育學會評為「典範通識學校」，將於10月3日接受頒獎表揚。

通識中心主任宋秀娟說，10年來累計300多門通識課程，搭配舉辦近1500場次的藝文活動或校外參訪等活動，許多修課學生都覺得受益良多，成功扭轉通識是營養學分的刻板印象。

(中時 )

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