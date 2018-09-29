朱正生造型團隊妝點《夢遊》 獲倫敦獨立電影獎最佳外語片

2018年09月29日 03:38 中時 洪秀瑛

朱正生與學生們打成一片。（陳慧觀工作室提供）

沈海蓉是朱正生的學生。（朱正生提供）

姚采穎與朱正生私交甚篤。（朱正生提供）

左圖為姚采穎，右圖為凌蕙蕙。（朱正生提供）

與導演楊儒强合影。（朱正生提供）

左圖為吳淡如，右圖為友人。（朱正生提供）

彩妝教父朱正生今年教師節特別開心，除了經國管理暨健康學院的學生們再次支持，讓他獲得第5年「全校優良教學教師」，更看見自己教過的學生姚采穎、沈海蓉陸續成為老師，讓他開心多了2位同行。由他帶領的經國管理暨健康學院造型團隊參與的電影《夢遊》，亦榮獲2018倫敦獨立電影獎最佳外語片，入圍福爾摩沙電影節最佳實驗電影與最佳配樂，教師節可謂是「三喜臨門」。

20多年前，朱正生為了力挺將要出任華岡藝校戲劇科的系主任好友，二話不說硬是挪出空檔到陽明山華岡藝校教課。當時一邊忙於演藝圈彩妝造型案子，同時展開教學之路。原以為只是客串幫忙，沒想到教出熱情，從兼課開始，至今已是擁有10多年教學經驗的正職教師，也是學生們心中的優良教師。

在華岡的教學歲月裡，朱正生教過許多當今華語演藝圈優秀巨星，如楊丞琳、許瑋甯、姚采穎、魏如萱、曾莞婷、黃鴻升等，其中姚采穎與朱正生的緣分特別深。姚采穎自華岡畢業後，曾到經國管理學院任課，經朱正生的鼓勵開始研讀碩士，今年更受邀擔任海洋科大的專任老師。她常與朱正生合作時尚課程講座，受到學生們喜愛，已成為各大專院校時尚課程爭相邀請的名師。

沈海蓉則是經國管理暨健康學院的進修部二技的學生，在朱正生印象中是個非常認真的學生，私下毫無明星架子，跟同學們相處融洽，在全班成績總是排名前3。沈海蓉對老師有禮貌、重禮數，每年教師節都會傳問候與祝福的卡片給朱正生，她目前除了偶而接戲，也在致理科技大學任教。

由楊儒强編導的《夢遊》，以東方戲曲為創作主題，片中有場女主角穿著崑劇服飾爬到樹上，男主角蒙上眼睛走進湍急的溪流的戲，這2場戲對負責造型梳化的朱正生團隊是最大考驗。回想起當時帶領學生加入拍攝團隊的情景，朱正生說，「每個老師都希望自己教過的學生畢業後能順利就業，最好可以學以致用。除了在課堂上分享自己的學識，也樂意扮演橋樑角色，希望看到學生們一個個都在工作中找到成就感」。

前中國小姐凌蕙蕙也是朱正生在國立台灣戲曲學院的學生，她的化妝技術因工作關係已相當不錯，在自我進修的學習過程中選擇朱正生的課，凌蕙蕙感慨說：「原來透過化妝，我居然還可以變得更美。」

因為跟朱正生上課變得更美的女人多不勝數，由於他的上課模式與一般彩妝教學非常不同，總能將時事融入時尚，並且與學生有共同語言，讓他數次被學生們選為優良教師。朱正生說：「教學相長，透過準備每一堂課的內容資料，我自己也吸收到最新的資訊。很開心我的用心學生終究可以感受到，教師節最好的禮物就是看到學生們過得越來越好。」

(中時 )