主播石怡潔帶隊挑戰 體驗無障礙生活

2018年09月29日 03:39 中時 洪秀瑛

石怡潔支持無障礙生活。（創意點子提供）

石怡潔初體驗。（伊甸基金會提供）

石怡潔初體驗。（伊甸基金會提供）

石怡潔體驗無障礙生活。（伊甸基金會提供）

為推廣無障礙生活，並為身心障礙者及年長者打造友善環境，伊甸基金會連續5年舉辦「無障礙生活節」，邀觀眾體驗面臨身體老化或自身障礙不方便，所需面臨的種種不便及挑戰，號召民眾支持無障礙生活。

經常在臉書分享新聞幕後工作及旅行生活的新聞主播石怡潔，今年受邀至松山文創園區參加第5屆「無障礙生活節」。當日適逢博愛國小校外教學，石怡潔帶著小學生們挑戰各個關卡、其中排在最後的小男孩說自己最帥，所以壓軸，全場開心大笑。最後一關是團隊合作的記憶力大考驗，石怡潔指揮著小朋友分工合作，最後順利挑戰成功，當天體驗過程全程於愛秀生活平台直播。

國內外新聞採訪工作滿檔的石怡潔，工作之餘也常安排國外旅行增廣見聞，今年夏天剛從美西旅行充電返台，臉書充滿新鮮有趣生活點滴。她分享國外的無障礙設施非常方便，不論在廁所或公共場所，對於老人、小孩、行動不便的人都非常友善。

無障礙生活節台北場將於9月28日周五起，在台北松山文創園區一號倉庫為期3天。活動也將於9月29日前往臺南文化中心展開，10月6日移至高雄市文化中心，最後則是10月13日在台中太平坪林森林公園舉辦，活動均為免費入場、參觀及體驗。

詳情上伊甸官網www.eden.org.tw或上網搜尋「無障礙生活節」。

(中時 )