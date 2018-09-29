《味道》製作人遭酒駕撞死 辛曉琪攻蛋前代言酒駕防制

2018年09月29日 07:11 中時 林郁平

辛曉琪親筆寫下珍惜生命的手稿。（林郁平翻攝）

辛曉琪防酒駕公益宣導片30秒版

出道31年的歌手辛曉琪，29日將在台北小巨蛋舉辦《人生若只如初見》演唱會，在攻蛋前夕，辛曉琪受臺灣酒駕防制社會關懷協會之邀，擔任酒駕防制公益宣導大使，更是首位代言藝人。

辛曉琪的成名曲、演唱最多次的《味道》，其實藏著一段酒駕悲劇，令她至今痛徹心扉。

辛曉琪回憶，1995年《味道》發片時，她正在馬來西亞舉行記者會，卻突然接到公司通知，最好的工作夥伴，也是《味道》的製作人楊明煌，下班回到家門口前，被酒駕的汽車高速撞擊，不幸傷重離世，這消息讓她當場崩潰，在後台哭了一個多小時。

辛曉琪表示，楊明煌在華語樂壇佔有舉足輕重的地位，舉凡她的《味道》、《 說謊的女人》，王菲的《迷》、《天空》，那英的《為你朝思暮想》、《白天不懂夜的黑》，林慧萍的《無情弦》、《走在陽光裡》，黃舒駿的《馬不停蹄的憂傷》、《雁渡寒潭》，張清芳的《加州陽光》、《總以為錯的是你》，周慧敏的《流言》、《盡在不言中》，蔡琴的《新感情舊回憶》等等，皆為楊明煌膾炙人口之作品。卻在1995年3月16日晚上，一場酒駕車禍，奪去最有才華音樂人楊明煌的一生。

經歷工作夥伴被酒駕身亡的傷痛與遺憾，協會邀請辛曉琪擔任酒駕防制公益宣導大使時，她立即允諾全力支持，並在演場會緊鑼密鼓籌備過程中，特地撥空拍攝公益宣導片。

臺灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香，同時也為不幸被酒駕身亡的台大醫師曾御慈的母親，特地到拍攝現場向辛曉琪致意時，辛曉琪眼眶立刻泛紅，因為見到這位被酒駕而失去女兒的母親，她的心情宛如回到23年前製作人楊明煌被酒駕離世的那個時空，感到無比心痛與不捨。

辛曉琪偷偷拭去了眼淚，向陳敏香加油打氣：「對於理事長的堅強，內心非常敬佩與感動，能夠投入防酒駕公益宣導，更是義不容辭。」並特地寫下：「珍惜生命 ，請勿酒駕」呼籲國人，為酒駕防制共同努力。

陳敏香感謝辛曉琪的拋磚引玉，也企盼帶動更多人投入酒駕防制宣導，也呼籲國人，關懷身邊所有的親友，酒前酒後都不開車，更要協助同桌飲酒的夥伴，安全回家。

辛曉琪防酒駕公益宣導短片為30秒版與完整版(3分09秒)，可上臺灣酒駕防制社會關懷協會官網與粉絲團瀏覽並分享。自10月01日起也將在中華電信MOD同步播出。

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(中時 )