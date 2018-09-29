高嘉瑜談柯P花名冊扯到他 周玉蔻爆氣：妳像不像民進黨人？

2018年09月29日 04:52 中時電子報 黃麗蓉

針對名嘴楊憲宏爆料，台北市長柯文哲身陷花名冊風波，民進黨市議員高嘉瑜在政論節目直言，這樣的指控若沒一刀斃命的證據，對民進黨會是個傷害。資深媒體人周玉蔻突然爆氣說，為何要把事往民進黨北市長參選人姚文智身上攬，「妳像不像民進黨人啊？妳還掛著民進黨招牌做候選人，笑死人了！」

周玉蔻生氣說，楊憲宏的質疑、前副總統呂秀蓮的背書，為何會傷害民進黨的候選人。高嘉瑜很不友善，也非常有敵意的對待姚文智，這一段過程，高嘉瑜已經失去她的工作立場，我非常認同確實跟姚文智沒有關係。高嘉瑜回說：「我覺得以後不管是吳祥輝或名嘴在講這些事，都說我跟姚文智沒有關係，不是這樣，不然大家都會覺得都是在幫民進黨，會覺得都是因為姚文智。」

周玉蔻怒嗆高嘉瑜，這事跟姚文智一點關係都沒有，也沒傷害到姚文智，妳幹嘛去害姚文智，妳有去問楊憲宏嗎？妳有去問呂副嗎？妳沒有去問人家，而選擇相信柯文哲、柯的太太。高嘉瑜反駁說，我沒有相信誰，就是這件事要提出一刀斃命的證據。周玉蔻又再嗆說：「妳沒有問楊憲宏，妳講什麽鬼，自己在那邊一刀斃命，一刀斃命是妳自己的命吧！我從來沒有這麽生氣過。」

高嘉瑜在《新聞面對面》政論節目指出，因為楊憲宏當天也不在現場，周玉蔻怒回說，「什麽不在現場，他去採訪，哪一個不在現場，律師辦案子也有不在現場，妳也不在現場，那妳為何要選擇相信柯文哲，而不是相信楊憲宏呢？」高嘉瑜：「我只是說民眾相信怎麽去解讀」，周玉蔻怒回：「笑死人，妳接觸到的民眾是外星人，我接觸的民眾是另一個星球的人嗎？」

周玉蔻甚至拉高聲量憤怒說，這件事跟姚文智沒有關係，高嘉瑜卻轉個彎把事情轉移到姚文智身上，這是居心叵測，順著柯文哲的胡扯、欺騙，還倒打一耙姚文智，「妳像不像民進黨人啊？妳還掛著民進黨的招牌做候選人，笑死人了！」

(中時電子報)