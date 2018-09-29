09／29 三大報頭版要聞

2018年09月29日 07:09 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

北部某高中發生青少年鬥毆事件，校園安全、青少年犯罪問題再度引起關切。而根據教育部統計，校園暴力事件或偏差行為，一年至少7000件，若加上學生藥物濫用，每年學生染黑染毒的通報案件就將近8000件，且因許多案件未被通報或刻意隱瞞，確切數字將遠比統計數據來得多!

滿街林立的雙語幼兒園合法性令人質疑，教育部日前針對英語成為台灣第二官方語言計畫，向行政院長賴清德進行第二次報告，行政院發言人Kolas Yotaka表示，賴揆指示教育部研議幼兒園能否開放英語教學，並盤點相關法規，研擬鬆綁的可能性。據了解，在全面推動英語成為第二官方語言的政策下，鬆綁幼兒園英語教學時程，最快可望在年底前提出。

遭3名女子控訴性騷擾的美國最高法院大法官提名人卡瓦諾，昨天出席參院司法委員會聽證會，與首位跳出來指控他的心理系教授福特女士先後作證。在全國電視觀眾面前，卡瓦諾哭哭啼啼，憤怒喊冤，與民主黨議員激烈攻防，稱這些莫須有指控徹底毀了自己的名聲，提名程序更成「國恥」，他絕對打死不退。相較於卡瓦諾的憤怒激動，福特反倒壓抑情緒，堅強細數少女時代差點遭對方性侵的不堪往事。

美國最高法院大法官提名人卡瓦諾27日出席參議院司法委員會聽證會，針對性侵指控，他激動喊冤。聽證會後，美國總統川普立即推文再度力挺卡瓦諾。共和黨聯邦參議員葛蘭姆則在聽證會上大罵民主黨同僚，為了選舉而毀了卡瓦諾的人生，形容這是他從政以來所見過最不道德的騙局。

◎工商時報

台股低空守住萬一關卡，進入第四季，貿易戰影響加劇，選股難度更高，專家點名原物料及漲價題材電子股為Q4兩大潛力族群，包括中鋼、環球晶等16檔過去2年第四季都收漲，近5日獲法人青睞，下周可望伺機突圍。

今年以來蘋果服務部門持續成長且iPhone高價策略成功，促使各方分析師調升蘋果目標股價，如今就連摩根大通都為蘋果背書，看好蘋果股價在未來1年再漲兩成。

日圓兌美元降至9個月新低，加上日本企業獲利前景好轉，激勵日股周五盤中一度升抵27年新高。同時，隨著日圓疲弱，新台幣兌日圓觸及3.712日圓的4個多月高點，近期想要赴日旅遊的民眾不妨多加注意。

美國經濟成長率比預期好，拉動台灣出口，國泰金控與台大合組的經研團隊28日宣布，由於外需強勁加上內需支撐，因此上修今年台灣經濟成長率，由原先預估的2.3％拉高到2.8％，但明年經濟成長動能恐轉弱，預估明年台灣全年經濟成長率為2.2％，低於主計總處預估的2.55％。

◎旺報

編者按近來中美貿易戰急劇升溫，造成股匯雙殺的局面，不僅重挫大陸股市，人民幣匯率也承受很大的貶壓。面對貶個不停的人民幣匯率，投資人如何因應，並避免因貶值而衍生的資產縮水，已成為各界關注的話題。

展望今年底到明年的人民幣後勢表現，台新投顧總經理李鎮宇認為，先從總體經濟表現觀察的話，對明年全球景氣表現仍相對較保守，這會導致資金往避險天堂也就是美元而去，認為明年美元走勢仍舊看強，而對人民幣到年底前的貶值壓力有限，但明年恐有新挑戰，兌美元匯率約7元上下會是較大關卡。

美中貿易戰升級，人民幣貶勢沉重，美元兌人民幣匯率一度有「破7」的風險，過去一年擁抱人民幣資產的投資人，已面臨匯損風險，不過，處於低檔的人民幣，刺激民眾及企業搶便宜，統計台灣的人民幣存款餘額已連續兩個月增加，金融機構也推出人民幣商品準備逢低進場「抄底」，其中人民幣計價保單和基金增幅都相當驚人。

根據金管會最新公布外幣（美元、人民幣、澳幣）保單最新銷售情況，今年前7月已賣出台幣4028億元，比去年同期增加近4成，其中人民幣保單暴增8.8倍，投資型人民幣保單，前7月成長高達1096%、即10.96倍，表現最為出色。

(中時電子報)