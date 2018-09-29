網球》女拳王：小威廉絲是我奧運的惡夢

2018年09月29日 07:55 中時電子報 盧品青

WBA超中量級兼中量級女子拳王薛爾茲(左)。（美聯社資料照）

網壇天后小威廉絲(Serena Williams)是英勇的女戰士，大家佩服她的球技，但也受不了她總是滿腹牢騷。事實上除了大坂直美，世界女子拳王「暴龍」薛爾茲(Claressa Shields)亦吃過小威的排頭。

根據News.com.au報導，今年23歲的薛爾茲就和大坂直美及許多黑人女孩一樣，年幼時就把小威廉絲奉為偶像。「直到我有機會跟她見面，那是在里約奧運的時候。」薛爾茲提起偶像幻滅的經過：「小威不是一個親切的人。」

「不夠親切」可能還是客氣的講法，薛爾茲說：「其實小威很兇，她在里約奧運時對大部分的人態度都不好，對球迷也很不好，這讓我不再視她為偶像了。」

薛爾茲不僅是小威的忠實粉絲，當時也是美國奧運代表團成員，小威就不能對人家好一點嗎？那屆奧運讓薛爾茲看見小威的真面目，成了她的一場惡夢。

小威自己說過，大家都誤解她的為人，以為她很兇，只因為她又黑又壯。然後大家以為莎拉波娃(Maria Sharapova)是個親切的人，只因為她又白又苗條。莎娃人還真的不錯，即使有球迷高喊著「嫁給我吧」，莎娃也只是笑笑說：「我考慮一下。」

薛爾茲用不著再崇拜小威，她自己單屆摘下兩面奧運拳擊金牌，刷新美國史紀錄，轉入職業後贏得WBA和IBF兩個量級的女子世界冠軍。她自嘲：「這有點奇怪，我應該是崇拜小威的運動成就而不是她的為人。」她最後卻因小威的壞脾氣而不再欣賞她。

不過薛爾茲還是找到了新的偶像：退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)。梅威瑟雖是美國人公認的大混球，至少他表裡如一，也知道自己是個混球，總好過小威那樣成天充滿怨氣。

(中時電子報)